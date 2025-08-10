Luke Littler megint a szurkolók ellensége volt, a világbajnok csattanós választ adott rá

A világbajnoki címvédő Luke Littler győzelmével zárult a darts PDC Worls Series ausztráliai állomása. Wollongongban rendezett tornán a 18 éves versenyző a fináléban 8-4-re győzte le Mike De Deckert – a világranglistán 19. belga a nyolc között nagy meglepetésre Luke Humphriest ejtette ki 6-0-val. A fiatal angol lelkének ez a siker abból a szempontból is jót tett, hogy egy éve itt a fináléban nagyon simán, 8-1-re kikapott Gerwyn Price-tól.

Luke Littler nyert Ausztráliában (Forrás: X/Luke Littler)

Littler a torna után elmondta, a döntőben a nézőtérről többen próbálták hátráltatni. Amikor az angol a duplákra hibázott, akkor volt, aki azt ordította:

„Semmit nem érsz! Ki vagy égve!”

Littler mindezekre már a győzelmével is csattanós választ adott, de a megnyilvánulásokat kommentálta is a sajtótájékoztatón.

– Nem tudom, mit értett ez alatt, de végül én nyertem, a darts beszélt helyettem. Amikor először hallottam, úgy gondoltam, reagálok rá, de aztán elengedtem.

Az elmúlt időszakban egyedül tanultam meg, hogyan kell az ilyen szituációkat kezelni. Ilyenkor nincs senki más a színpadon, senki nem tud rajtad segíteni, csak te vagy ott.

Littlernek egyébként már többször is összeakadt a szurkolókkal, főleg a németekkel – velük olyannyira, hogy októberig nem szándékozik németországi dartsversenyen indulni.

Luke Littler zsinórban két tornát nyert meg (Fotó: ANP/Bas Czerwinski)

Újra a régi Luke Littler van a színpadon

Az angol az elmúlt hetekben remek formában van. Azután, hogy januárban megnyerte a világbajnokságot, majd az UK Opent, utána öt hónapig trófea nélkül maradt – a Premier League-döntőt Luke Humphries ellen elvesztette. Majd jött júliusban a World Matchplay, a blackpooli tornán újra belelendült Littler, és megnyerte a legendás Phil Taylorról elnevezett trófeát. Ezt követően utazott Ausztráliába. A fiatal versenyző elárulta, hogy a kettő között eltelt egy hétben nem is dartsozott.

– Remekül készültem fel a Matchplayre, és végül megnyertem, úgyhogy azt hiszem, a nagy versenyekre fogok csak edzeni – mondta nevetve Littler.

Jobb idényt vár a Manchester Unitedtől

Köztudott, hogy a világranglista-második óriási Manchester United-szurkoló, a közösségi médiában minden egyes igazolást megoszt. Az ausztráliai torna után az újságírók Benjamin Sesko transzferéről és a következő idényről kérdezték Littlert.