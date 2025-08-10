Luke LittlerdartsPDC

Luke Littler megint a szurkolók ellensége volt, a világbajnok csattanós választ adott rá

A 18 éves világbajnok nyerte a PDC World Series ausztráliai eseményét. A wollongongi dartsverseny döntőjében Luke Littler belga riválisát győzte le, ugyanakkor a közönséggel is meg kellett küzdenie.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 11:15
Luke Littler kizárta az ausztrál közönséget
Luke Littler kizárta az ausztrál közönséget (Fotó: AFP/Jeroen Jumelet)
A világbajnoki címvédő Luke Littler győzelmével zárult a darts PDC Worls Series ausztráliai állomása. Wollongongban rendezett tornán a 18 éves versenyző a fináléban 8-4-re győzte le Mike De Deckert – a világranglistán 19. belga a nyolc között nagy meglepetésre Luke Humphriest ejtette ki 6-0-val. A fiatal angol lelkének ez a siker abból a szempontból is jót tett, hogy egy éve itt a fináléban nagyon simán, 8-1-re kikapott Gerwyn Price-tól.

Luke Littler nyert Ausztráliában
Luke Littler nyert Ausztráliában (Forrás: X/Luke Littler)

Littler a torna után elmondta, a döntőben a nézőtérről többen próbálták hátráltatni. Amikor az angol a duplákra hibázott, akkor volt, aki azt ordította: 

Semmit nem érsz! Ki vagy égve!”

Littler mindezekre már a győzelmével is csattanós választ adott, de a megnyilvánulásokat kommentálta is a sajtótájékoztatón.

– Nem tudom, mit értett ez alatt, de végül én nyertem, a darts beszélt helyettem. Amikor először hallottam, úgy gondoltam, reagálok rá, de aztán elengedtem. 

Az elmúlt időszakban egyedül tanultam meg, hogyan kell az ilyen szituációkat kezelni. Ilyenkor nincs senki más a színpadon, senki nem tud rajtad segíteni, csak te vagy ott.

Littlernek egyébként már többször is összeakadt a szurkolókkal, főleg a németekkel – velük olyannyira, hogy októberig nem szándékozik németországi dartsversenyen indulni.

Luke Littler zsinórban két tornát nyert meg
Luke Littler zsinórban két tornát nyert meg (Fotó: ANP/Bas Czerwinski)

Újra a régi Luke Littler van a színpadon

Az angol az elmúlt hetekben remek formában van. Azután, hogy januárban megnyerte a világbajnokságot, majd az UK Opent, utána öt hónapig trófea nélkül maradt – a Premier League-döntőt Luke Humphries ellen elvesztette. Majd jött júliusban a World Matchplay, a blackpooli tornán újra belelendült Littler, és megnyerte a legendás Phil Taylorról elnevezett trófeát. Ezt követően utazott Ausztráliába. A fiatal versenyző elárulta, hogy a kettő között eltelt egy hétben nem is dartsozott. 

– Remekül készültem fel a Matchplayre, és végül megnyertem, úgyhogy azt hiszem, a nagy versenyekre fogok csak edzeni – mondta nevetve Littler. 

Jobb idényt vár a Manchester Unitedtől

Köztudott, hogy a világranglista-második óriási Manchester United-szurkoló, a közösségi médiában minden egyes igazolást megoszt. Az ausztráliai torna után az újságírók Benjamin Sesko transzferéről és a következő idényről kérdezték Littlert. 

– Nagyon izgatott vagyok. Úgy gondolom, hogy az elmúlt szezon után senki nem számol velünk. Nem hiszem, hogy bármi rosszabb történhetne, hacsak nem a 16. helyen végzünk… Előzetesen én azt tippelem, hogy az ötödik helyre ér oda a csapat.

A dartsos mezőny marad a kontinensen, hiszen a következő napokban az új-zélandi World Seriesen lesznek érdekeltek Littlerék.

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

