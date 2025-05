Ha nem történik változás, Luke Littler visszavonulhat a dartstól

Péntek és vasárnap között a németországi Sindelfingen adott otthont a European Darts Grand Prix-nak, az év hatodik European Tour-állomásának. Az első ötöt Luke Littler, Nathan Aspinall, Stephen Bunting , Michael van Gerwen és Martin Schindler nyerte meg, ezúttal pedig egy újabb nyertese lett a fordulónak. A kétszeres világbajnok Gary Anderson a fináléban 8-0-ra győzte le Andrew Gildinget, ez a 2021-es gibraltári verseny után a második ET-állomás volt, amelyen a döntőben a maximális, nyolcleges különbség volt a két dartsjátékos között. Anderson ráadásul meg is védte a címét, hiszen tavaly is ő nyert Sindelfingenben, ezenkívül pedig még 2014-ből van egy hildesheimi tornagyőzelme a sorozatban.

A pszichológusként dolgozó exprofi dartsjátékos szerint Luke Littler öt éven belül a visszavonulás mellett dönthet Fotó: DPA/Andreas Gora

Aspinall és Littler egymás ellen folytatja a darts Premier League-et

A döntő résztvevői mellett több nagy meglepetést is hozott a sindelfingeni torna, többek között Nathan Aspinall is már az első mérkőzésén vereséget szenvedett. A kétszeres vb-elődöntős játékos a találkozója után egy interjúban elárulta, hogy

amikor meghallotta, hogy a helyi szpíkerek között ott lesz az éneklő hangja miatt sokak által kritizált Franz Engerer, akkor Aspinall már tudta, hogy az ő játékvezetése alatt képtelen lesz jól játszani.

Ami viszont nem okozott meglepetést a hétvégén, az Luke Littler hiánya, aki áprilisban bejelentette, hogy az ellenséges hangulat miatt idén már nem fog elindulni németországi versenyen. A 18 éves dartsvilágbajnok legközelebb csütörtökön lép tábla elé, a Premier League alapszakaszának leedsi fordulójának negyeddöntőjében, éppen Aspinall ellen. Ám hiába nem versenyzett a hétvégén, így is Littlerről beszél a dartsvilág, miután egy szakpszichológus (egyben korábbi profi dartsjátékos) Linda Duffy váratlan bejelentést tett róla.

Luke Littler 2030-ra visszavonulhat

– Sokkal nagyobb figyelmet kéne fordítani a pszichológiai segítségnyújtásra. Régen a játékosok idősebbek, tapasztaltabbak voltak, így jobban kezelték a nyomást, mert stabilabb élethelyzetben is voltak. Most egyre többen szenvednek a dartitis nevű betegségben, de a kiégés a stressz és a szorongás egy másik egyértelmű jele is.

Luke Humphries nemrég tett vallomása is ösztönözhet más játékosokat, hogy segítséget kérjenek

– nyilatkozta Linda Duffy. – A dartsjátékosoktól elvárják a tökéletes játékot, de ez nem reális, pláne a sűrű versenynaptár miatt. Azt tanácsolnám a játékosoknak, hogy ne használják a közösségi médiát, és ha mégis, akkor csak könnyed, felszínes dolgokra, semmiképpen ne az érzéseik kifejezésére, mert sajnos sokan csak még jobban kritizálják őket utána.

Littlernek is fontos, hogy megfelelő támogatást kapjon, különben úgy gondolom, öt éven belül teljesen kiég és visszavonul.

Ami szerencse, hogy látszólag a menedzsere megérti, milyen fontos olykor a pihenés is.

Littler a cikkünk megjelenéséig még nem reagált Duffy véleményére, de a közösségi médiát valóban rendszeresen használó világbajnok az elmúlt két évben valóban többször mutatta már a jelét, hogy kezd elege lenni az ellenszurkolókból és a sűrű naptárból. Ugyanakkor a darts iránti szenvedélye miatt talán nem kell aggódni attól, hogy Luke Littler 23 évesen már nem lesz aktív játékos.