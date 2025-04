Liverpoolban nem szólhat a You’ll Never Walk Alone, hiába készül ünneplésre a város

A Premier League 16 fordulós alapszakasza csütörtökön este a háromnegyedéhez ér. Az eddigi 11 játéknapból kilencszer már az első meccsét elveszítette Stephen Bunting, ám a 2014-es BDO-dartsvilágbajnokság győztese a másik két alkalomból egyszer (Berlinben) győzni tudott, míg múlt héten (Rotterdamban) is a döntőig jutott. Csütörtökön szülővárosában, a Liverpool Arenában léphet tábla elé, ráadásul a sorsolása is kedvezőnek mondható, hiszen az utolsó előtti helyen álló Rob Cross ellen mérkőzik meg a negyeddöntőben.

Stephen Bunting hazatér Liverpoolba a Premier League csütörtöki játéknapjára (Fotó: DPA/Andreas Gora)

Stephen Bunting az eddigi egyetlen Premier League-szezonjában, 2015-ben is játszhatott Liverpoolban, akkor a legenda Phil Taylor ellen 7-1-re kapott ki. Ezt a mérkőzést is felidézte a 40 éves dartsjátékos, amikor a csütörtökkel kapcsolatos várakozásairól beszélt.

– Szinte mindenki nekem fog szurkolni, és ettől Rob Cross remélhetőleg megremeg – nyilatkozta Bunting. – Tíz éve már játszottam Liverpoolban PL-meccset a varázslatos Phil Taylor ellen, és az a mérkőzés megérintett engem a szülővárosomban. Akkor is nyilvánvalóan győzelemről álmodtam, de kicsit túl sok volt nekem, ami ott történt. Mostanra tapasztaltabb lettem, hozzászoktam a játékhoz az ilyen nagy csarnokokban. Nagyon várom az estét, remélhetőleg megnyerem az egész estét. Kiváló formában érzem magam, a berlini győzelemmel és a rotterdami döntővel lekerült rólam a nyomás.

Stephen Bunting nem akarja felbosszantani az Everton-szurkolókat

Bunting bevonuló zenéje sokáig a The Trashmentől a Surfin' Bird volt, de nemrég átváltott David Guetta és Sia Titanium című dalára, ami ugyanúgy lázba szokta hozni a közönséget. Ám az is felvetődött, hogy csütörtökön inkább a Liverpool focicsapatának himnuszára, a You’ll Never Walk Alone-ra vonul be, hiszen a labdarúgást illetően a bajnoki címet vasárnap akár bebiztosító Liverpool szurkolója. Buntingnak lehetősége lett volna kérnie ezt a zeneszámot, de nem tette, most pedig el is magyarázta, hogy miért.

– Biztosan a Titaniumra vonulok be, mert

az Everton drukkereinek füttykoncertje kiüldözne engem az arénából, ha a You’ll Never Walk Alone-t választanám

– mondta nevetve.

A csütörtök esti program magyar idő szerint csütörtökön 20:15-kor kezdődik, Stephen Bunting várhatóan negyed tíz körül vonul be a liverpooli színpadra.

Darts Premier League, a 11. forduló negyeddöntős párosítása (Liverpool): Luke Humphries (angol)–Nathan Aspinall (angol)

Michael van Gerwen (holland)–Luke Littler (angol)

Rob Cross (angol)–Stephen Bunting (angol)

Gerwyn Price (walesi)–Chris Dobey (angol)

Tizenegy játéknapot követően a címvédő Luke Littler mellett Humphries, Aspinall és Price állnak továbbjutó helyen, mögöttük Van Gerwen, Dobey, Cross és Bunting a sorrend. Az alapszakasz végeztével, május 29-én, Londonban kerül sor a négyes döntőre.