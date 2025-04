A Liverpool riválisa az összeesküvés-elméletről, miután Szoboszlaiék szinte bajnokok

Mikel Arteta csalódottan nyilatkozott az Arsenal gyenge teljesítménye után, miután csapata ismét képtelen volt megőrizni a vezetést, és újabb pontokat veszített, amivel a Liverpool már csak egyetlen pontra van attól, hogy huszadszor is bajnok legyen.

Mikel Arteta is tudja, az Arsenal bajnoki esélyei elúsztak, a Liverpool ezt már aligha rontja el. Fotó: Ben Stansall/AFP

Csak az Everton játszott több döntetlent (14) a Premier Leaue jelenlegi idényében, mint Arteta csapata (13), az Arsenal így pedig – négy fordulóval a szezon vége előtt – már tizenkét ponttal van lemaradva a Liverpool mögött, amely vasárnap a Tottenham ellen az Anfielden biztosíthatja be a bajnoki címet már azzal is, ha csak nem kap ki.

– Csalódott vagyok az eredmény és a teljesítmény miatt is – jelentette ki Arteta, akit a Daily Mail idézett. – Nem volt meg az a következetesség, ami ahhoz kellett volna, hogy uralni tudjuk a mérkőzést. Úgy tűnt, nálunk van a labda, birtokoltuk, kétszer is vezettünk, de nem irányítottuk úgy, ahogyan általában szoktuk. Néhány területen messze elmaradtunk a megszokott szinttől. Ha nem is játszol a legjobban, de kétszer is vezetsz, akkor le kell tudnod zárni a meccset, nekünk ez nem sikerült.

Mikel Arteta így reagált az összeesküvés-elméletre

A brit média előállt egy összeesküvés-elmélettel is, miszerint az Arsenal a Crystal Palace ellen már kiengedett, hiszen pontosan látta, hogy a Liverpool megelőzésére már nincs reális esély, így fejben már a közelgő, Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-elődöntőre koncentráltak a játékosok.

– Remélhetőleg ez nem igaz – reagált Arteta az összeesküvés-elméletre. – Nem szeretnék kifogásokat keresni. Tény, hogy sok játékost nélkülöztünk, sokan nem álltak rendelkezésre, nagyon szűkös volt a keretünk. De meg kell dicsérni a Palace-t is, jól szervezettek, remek csapat, és megnehezítették a dolgunkat. A valóság az, hogy ma nem nyújtottuk a legjobbunkat.

Az edző állítja, nem akarták eldönteni a Liverpool bajnoki címét

Oliver Glasner, a Crystal Palace edzője elégedett volt csapata küzdőszellemével, főleg azok után, hogy az előző két idegenbeli mérkőzésen öt gólt kaptak a Manchester Citytől és a Newcastle-től is.

– Büszke vagyok arra, amit a játékosaim mutattak – mondta Glasner. – Fantasztikus gólokat szereztünk. Sok Arsenal-meccset láttam, de nem emlékszem, hogy más csapat ennyi tiszta helyzetet dolgozott volna ki ellenük.

Glasner hozzátette, nem az volt a céljuk, hogy a Liverpool bajnoki címét segítsék: