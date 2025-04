Arteta elárulta, legszívesebben felpofozta volna a játékosát

Az Arsenal már a negyeddöntő első mérkőzésén megalapozta a továbbjutását a BL-ben azzal, hogy Londonban 3-0-ra kiütötte a Real Madridot. Szerdán pedig Spanyolországban befejezte a munkát, 2-1-re megnyerte a visszavágót, így Mikel Arteta gárdája rövid ünneplés után az elődöntőre készülhet.

Bár Arteta tartott ettől, Saka kimaradt büntetője nem bosszulta meg magát Fotó: AFP/Oscar del Pozo

Arsene Wengeren kívül a 43 éves spanyol tréner az egyetlen, aki ilyen magasságokba repítette az Arsenalt.

– A klub története során csak harmadszor vagyunk ott a Bajnokok Ligájában. Büszke vagyok arra, ahogy ezt elértük, de nemcsak a játékunk miatt, hanem azért is, ahogy megbirkóztunk a körülményekkel, a sérülésekkel – áradozott a sajtótájékoztatón Mikel Arteta. – Menedzserként először voltam ebben a stadionban, és három perc után már éreztem, hogy itt bármi megtörténhet. Ők a káoszteremtés specialistái, nem adják fel. De a játékosaim megmutatták, hogy mennyire érettek. Ma este nagyon büszke vagyok. Bármelyik csapattal képesek vagyunk felvenni a versenyt.

Arteta szerint Guardiolának is jár a köszönet

Arteta egy interjúban elárulta, Ancelotti sok szerencsét kívánt az Arsenalnak a folytatásra, azaz a PSG elleni elődöntőre, illetve az olasz szakember reméli, hogy az Ágyúsok ezek után meg is nyerik a BL-t. Ha ez megtörténik, abban Pep Guardiolának is szerepe lesz.

– Ma reggel felhívtam Pepet, mert neki köszönhetem, hogy itt vagyok. Játékosként és edzőként is inspirált engem. Négy csodálatos évet töltöttem el mellette, örökké hálás leszek neki – mondta Arteta, aki a Manchester Citynél dolgozott Guardiola edzői stábjában.

Saka feldühítette Artetát

Egy pillanatig sem volt veszélyben az Arsenal továbbjutása, de kissé visszavethette volna az angolokat, hogy Bukayo Saka a meccs elején kihagyott egy tizenegyest. Eredetileg Martin Ödegaard ragadta magához a labdát, aztán viszont csapattársának adta át inkább, aki gyenge panenkával próbálkozott. Gól nem lett belőle és baj sem, de a kimaradt büntetőt látva természetesen Arteta sem volt boldog.

– Szívesen felpofoztam volna Sakát – viccelődött az Arsenal vezetőedzője. – De ilyenkor a játékosoknak kell dönteniük, és ő elég bátor volt, hogy megpróbálja. Ez fordulópont lehetett volna a meccsen, mert hitet adott az ellenfélnek. Mi viszont jól kezeltük a helyzetet, nagyszerűen játszottunk utána.

Saka: Előfordul ilyesmi

Természetesen Sakát is megkérdezték a meccs után a kimaradt tizenegyesről, aki egyelőre nem akart túl sokat foglalkozni ezzel.

– Ilyesmi megtörténik. Megpróbáltam valamit, nem működött. De magabiztos voltam, hogy ma betalálok. Minden pillanatban tanulok valamit. Ma ki akarom élvezni a győzelmet, de aztán alaposan kielemzem a tizenegyest is – ígérte az angol szélső, aki a második félidőben aztán lőtt is egy gólt. – Megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek a nemzetközi porondon, a világ egyik legjobb csapatát otthon és idegenben is legyőztük. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra.

Saka hisz benne, hogy megnyerheti az Arsenal a BL-t, bár ehhez először a PSG-t kell legyőzniük az Ágyúsoknak. – Az egy nagyon más párharc lesz. Látszik rajtuk, hogy nagyon megabiztosak. De mi is felkészülünk a meccsre, jó párharcot vívunk majd.

Az elődöntő első mérkőzésére április 29-én kerül sor Londonban, a párizsi visszavágót május 7-én rendezik. A másik ágon a Barcelona és az Inter vív meg egymással a döntőbe jutásért.