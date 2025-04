BL: Őrült második félidőt hozott az Inter és a Bayern visszavágója

Az Inter várta előnyösebb helyzetből a Bayern München elleni BL-negyeddöntő visszavágóját: a milánóiak egy hete 2-1-re nyertek idegenben. Azt már a visszavágó előtt tudni lehetett, hogy az Inter és a Bayern párharcának továbbjutójára a Barcelona vár a Bajnokok Ligája elődöntőjében.

Harry Kane a BL-negyeddöntő visszavágóján bevette az Inter kapuját, de így is kiesett a Bayern München (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Vincent Kompany egy helyen változtatott a Bayern München kezdőjén, az idény végén búcsúzó Thomas Müller, aki Németországban csereként szerezte a bajor gólt, most a kezdőben találta magát, s volt is hamar lehetősége. Az első félidőben azonban sem ő, sem más nem talált be.

Harry Kane most berúgta, de megint hamar válaszolt az Inter

A második félidő elején viszont megérkezett a találat: Harry Kane, aki az első meccsen nagy helyzetben hibázott, ezúttal bevette a korábbi Bayern-játékos, Yann Sommer kapuját.