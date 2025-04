A Bayernnél bepanaszolnák az Intert, a csodagól szerzője nem így akarta

Németországban a Bundesliga-éllovas Bayern München kemény csatát vívott az olasz bajnoki címvédő, és sérültekkel szintén teletűzdelt Internazionale ellen. Az első 25 percben több nagy helyzete is volt a hazaiaknak, de Yann Sommer kapus és Harry Kane lövésénél a kapufa kifogott rajtuk. Végül az argentin Lautaro Martínez látványos góljával az Inter mehetett előnnyel szünetre. A folytatásban a német csapat birtokolta sokkal többet a labdát, de a támadások befejezésébe rendre hiba csúszott, viszont a hajrában a csereként beállt, nyáron távozó Thomas Müller betalált az olaszoknak. Ez mindössze a harmadik kapott gólja volt az Internek a Bajnokok Ligája jelenlegi kiírásában, de így sem törtek össze a vendégek: a szintén a kispadról beszállt Davide Frattesi a 88. percben góllal fejezett be egy akciót. Ezzel az Internazionale a legutóbbi 29 olyan BL-meccséből, amelyen megszerezte a vezetést, már 26-ot megnyert, és kedvező helyzetbe került a visszavágó előtt.

Davide Frattesi győztes gólt szerzett az Internazionale Bayern München elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőjén (Fotó: PETER KNEFFEL / DPA)

A két évvel ezelőtti BL-döntős szurkolói azért is reménykedhetnek, mert az olasz együttes hazai pályán legutóbb 2024 szeptemberében, a városi rivális Milan elleni bajnokin kapott ki, Bajnokok Ligája-meccsen pedig legutóbb 2022 szeptemberében talált legyőzőre a saját stadionjában – igaz, akkor éppen a Bayern győzött 2-0-ra Milánóban. A müncheni klub a 2021-es, Paris Saint-Germain elleni negyeddöntő óta először kapott ki hazai pályán a BL-ben, de növelheti a motivációt, hogy akkor sikerült megnyerni az idegenbeli visszavágót, még ha a továbbjutásról le is maradt a csapat.

Thomas Müllernek viccelődni is volt kedve a gólja ellenére elszenvedett vereség után

A Bayernnek kétszer annyi kapura lövése (20) volt kedden este az idei BL-finálé helyszínén, mint az Internek (10), mégis feleannyi gólt szerzett. A találkozó után Müller is felemásan értékelte a történteket.

– Sikerült visszaküzdenünk magunkat a mérkőzésbe, de csinálhattuk volna jobban is, elvégre a futballt gólokra játsszák. A visszavágó még hátravan, úgyhogy bár más eredményre vágytunk, nincs minden veszve. Megtaláltuk a megoldást az Inter ellen, volt esélyünk vezetést szerezni, és 1-0 esetén teljesen más lett volna a folytatás. Az Internek kiváló játékosai vannak, akik pontosan tudják, hogyan kell megölni a játék tempóját, majd hosszú labdákkal keresni azokat, akik elöl vannak – nyilatkozta a Prime Videónak Thomas Müller, aki a 28. gólját szerezte a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, miközben a második legeredményesebb német játékosnak (Mario Gómeznek) kilenc találata van ebben a szakaszban. A Bayern világbajnokának az értékelése végén még viccelődni is volt kedve, ezzel is utalva arra, hogy a sajtóhírek ellenére most még nem akar nekiállni búcsúzkodni a klubtól. – Nagy kár a végén kapott kontragólért, mert

különben 1-1 lenne, és a küzdőszellemünk, valamint a Müller-sztori lenne a középpontban. Úgyhogy panaszt kell tennem az Internél emiatt...

Thomas Müller a pályára lépése után 10 perccel egyenlített (Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP)

A Bayern Münchennél hisznek a továbbjutásban

Müllerhez hasonlóan a korábbi Bayern-kapus Yann Sommer is az Inter hátsó stabilitását emelte ki döntő tényezőként, a Müllernek gólpasszt adó Konrad Laimer pedig emellett az ellenfél helyzetkihasználását is dicsérte, de egyértelműen hisz a párharc megfordulásában. Ahogyan a Bayern München vezetőedzője is.

– Kettő, három, vagy talán még több gólt szerezhettünk volna este. Minőségi játékosaink vannak elöl, akik ezúttal is veszélyt teremtettek, voltak helyzeteink. Idegenben nagyon nehéz lesz az Inter ellen, de nem hiszem, hogy vereséggel kéne távoznunk onnan csak azért, mert sok sérültünk van. A párharc felénél járunk, és hiszünk abban, hogy Milánóban lesz esélyünk a továbbjutásra – mondta Vincent Kompany.

Inzaghi kiemelte: az Internazionale mindkét gólja Sommertől indult

– Gratulálnunk kell a játékosoknak, mert ez egy remek eredmény, ami boldoggá tesz minket. Figyelemre méltó dolgot tettünk, de ez csak akkor ér valamit, ha a San Siróban folytatjuk a szurkolóink előtt. A Bayern nagyon erős csapat, de elszántságban, bátorságban és agresszivitásban is felvettük a lépést. Megpróbáltak beszorítani minket, de

minőségi futballal válaszoltunk, mindkét gólunk kapuskirúgásból indult.

Tudtuk, hogy át kell vennünk a kezdeményezést a Bayerntől, és ugyan az ellenfél keményen nyomott a második félidőben, mi koncentráltak és élesek maradtunk. Néhány perccel a bekapott gól után, a 88. percben szerzett győztes találat is mutatja, hogy mennyire szerettük volna a saját játékunkat játszani – mondta az Inter vezetőedzője, Simone Inzaghi a Sky Italiának.

A meccs legjobbjának választott Alessandro Bastoni, valamint az idénybeli 7. BL-gólját szerző Lautaro Martínez egyaránt kiemelte, hogy a csapatban a szokásosnál is nagyobb volt a bizonyítási vágy, miután a hétvégén kétgólos előnyről sem tudott nyerni az Inter a Parma vendégeként a bajnokságban. A világbajnok argentin csatár azt is megjegyezte, hogy a góljánál eredetileg ballal szeretett volna lőni, de az előtte álló védők szorításában végül a jobb külső mellett döntött – jól tette.

Lautaro Martínez látványos gólt lőtt egy tökéletesen felépített Inter-támadás végén (Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP)

A visszavágóra jövő szerdán 21 órától kerül sor Milánóban, a párharc győztese a német Borussia Dortmund vagy a spanyol Barcelona ellen lép pályára a BL-elődöntőben.