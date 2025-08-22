Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

Zelenszkijukrán férfiÉszaki Áramlatrobbantás

Reagált Zelenszkij embere arra, hogy az Északi Áramlatot egy ukrán tiszt robbantotta fel

Amint arról beszámoltunk, az olasz hatóságok őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt, akit azzal vádolnak, hogy kulcsszerepet játszott az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantásában. A férfit – akit a német adatvédelmi szabályok miatt csak Szerhij K.-ként neveztek meg – az olasz adriai parton, egy családi nyaralóhelyen fogták el. A gyanú szerint a volt ukrán tiszt egy búvárokból és katonákból álló csoportot vezetett, amely robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tengeren futó vezetéken. Az ügyre reagált Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának egyik tisztviselője is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 11:09
Ursula von der Leyen,Volodimir Zelenszkij
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának egyik tisztviselője reagált arra, hogy Olaszországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett a 2022-es Északi Áramlat gázvezeték elleni robbantásokban – derül ki a Reuters cikkéből, amit az Origó szemlézett.

Zelenszkij
Zelenszkij embere, az ukrán elnöki hivatal tisztviselője úgy fogalmazott: egyelőre nem tudja kommentálni a történteket
Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Mint írták, a férfit – akit a német adatvédelmi szabályok miatt csak Szerhij K.-ként neveztek meg – az olasz adriai partvidéken, családja társaságában tartóztatták le. A gyanú szerint a volt ukrán tiszt egy kisebb csoportot vezetett, amely búvárok és katonák segítségével robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetéken.

Az ukrán elnöki hivatal tisztviselője úgy fogalmazott: egyelőre nem tudja kommentálni a történteket, mert nem világos, kit tartóztattak le pontosan, ugyanakkor megismételte, hogy Ukrajna tagad minden érintettséget az ügyben. 

Az Északi Áramlat elleni támadások felerősítették a feszültséget Moszkva és a Nyugat között, és súlyosbították az energiaválságot. Moszkva továbbra is teljes körű és átlátható vizsgálatot követel, és bírálja a német hatóságokat, amiért szerintük túl kevés információt osztanak meg a nyomozásról.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Robbantás az Északi Áramlat ellen

Ukrán struktúrákba volt beágyazva az Északi Áramlat robbantója

Robbantás az Északi Áramlat ellen 5 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu