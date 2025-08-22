Reagált Zelenszkij embere arra, hogy az Északi Áramlatot egy ukrán tiszt robbantotta fel

Mint írták, a férfit – akit a német adatvédelmi szabályok miatt csak Szerhij K.-ként neveztek meg – az olasz adriai partvidéken, családja társaságában tartóztatták le. A gyanú szerint a volt ukrán tiszt egy kisebb csoportot vezetett, amely búvárok és katonák segítségével robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetéken.