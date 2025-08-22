Kitüntette az Oroszország oldalán harcoló katonákat Kim Dzsong Un

Rendkívüli

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető nyilvánosan kitüntette azokat a katonákat, akik az orosz erők oldalán harcoltak az Ukrajna elleni háborúban – jelentette az állami média. Kurszk felszabadítása a hősök harci szellemét bizonyítja – jelentette a Koreai Központi Hírügynökség.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 22. 11:30
Kim Dzsongun Fotó: AFP
A phenjani ünnepségen Kim Dzsong Un dicsérte a külföldi csapatokat, és azt mondta, hogy részvételük a hős (észak-koreai) hadsereg erejét bizonyítja. Az oroszországi Kurszk régióban zajló harcokra utalva hozzátette, hogy Kurszk felszabadítása a hősök harci szellemét bizonyítja – jelentette a Koreai Központi Hírügynökség, amiről az Origó számolt be a The Kyiv Independent cikke alapján.

Kim Dzsongun
Néhány hónapja egy új észak-koreai hadihajó vízre bocsátása súlyos balesetbe torkollott, az incidens Kim Dzsong Unt felháborította (Fotó: AFP/KCNA/KNS)

 

Azt írták, az esemény része volt egy koncert és egy bankett a gyászoló családtagok részvételével. Egy nappal korábban Kim Dzsong Un találkozott a külföldi misszió tisztjeivel, és tiszteletét tette a harcban elesetteknek. A dél-koreai törvényhozók áprilisi hírszerzési értékelésekre hivatkozva azt mondták, hogy a nagyjából 15 ezer bevetett észak-koreai katonából körülbelül hatszázat vesztettek el.

Észak-Korea 2024 végén kezdte meg harci csapatok telepítését Oroszországba, kezdetben orosz földön, a Kurszki területen harcolva, ahelyett, hogy átlépték volna Ukrajna határáát. Az észak-koreai katonák feladata az volt, hogy visszaverjék a tavaly augusztusban indított meglepetésszerű ukrán behatolást.

Ukrán tisztviselők most úgy becsülik, hogy Phenjan kibővítette a csapatállományát, további húsz-harmincezer katonát küldve, bár egy magas rangú nyugati diplomata a Kyiv Independentnek azt nyilatkozta, hogy a valós szám alacsonyabb lehet.

Borítókép: Kim Dzsong Un (Fotó: AFP)
 

