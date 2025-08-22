A phenjani ünnepségen Kim Dzsong Un dicsérte a külföldi csapatokat, és azt mondta, hogy részvételük a hős (észak-koreai) hadsereg erejét bizonyítja. Az oroszországi Kurszk régióban zajló harcokra utalva hozzátette, hogy Kurszk felszabadítása a hősök harci szellemét bizonyítja – jelentette a Koreai Központi Hírügynökség, amiről az Origó számolt be a The Kyiv Independent cikke alapján.
Azt írták, az esemény része volt egy koncert és egy bankett a gyászoló családtagok részvételével. Egy nappal korábban Kim Dzsong Un találkozott a külföldi misszió tisztjeivel, és tiszteletét tette a harcban elesetteknek. A dél-koreai törvényhozók áprilisi hírszerzési értékelésekre hivatkozva azt mondták, hogy a nagyjából 15 ezer bevetett észak-koreai katonából körülbelül hatszázat vesztettek el.