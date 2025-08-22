Kitüntette az Oroszország oldalán harcoló katonákat Kim Dzsong Un

Azt írták, az esemény része volt egy koncert és egy bankett a gyászoló családtagok részvételével. Egy nappal korábban Kim Dzsong Un találkozott a külföldi misszió tisztjeivel, és tiszteletét tette a harcban elesetteknek. A dél-koreai törvényhozók áprilisi hírszerzési értékelésekre hivatkozva azt mondták, hogy a nagyjából 15 ezer bevetett észak-koreai katonából körülbelül hatszázat vesztettek el.