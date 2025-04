Szoboszlai elárulta, mi okoz neki nagy bajt Liverpoolban

– Nagyon jól érzem magam, de még nem nyertük meg a Premier League-et, két győzelemre vagyunk tőle – szögezte le Szoboszlai Dominik az Optus Sportnak adott interjúban. – Hazudnék, ha azt mondanám, hogy soha nem gondolnánk a bajnoki címre, de most még nem szabad. Egy nehéz meccs vár ránk idegenben a Leicester ellen, aztán a rá következőre fogunk összpontosítani.

Szoboszlai triplázna

A Liverpool vasárnap a Leicester vendége lesz (17.30, tv: Spíler1), egy héttel később pedig az Anfielden a Tottenhammel csap össze, azaz a hazai közönsége előtt már meg is nyerheti a bajnoki címet. Szoboszlai ennél többről álmodik, ezt akkor fedte fel, amikor a Manchester City csatárához, Erling Haalandhoz fűződő barátságáról kérdezték.

– Repül az idő. Salzburgban egy évet töltöttünk el együtt, mindketten akkor mutatkoztunk be a Bajnokok Ligájában – idézte fel. – A pályán kívül is nagyon jól megértettük egymást, most is tartjuk a kapcsolatot. Ő triplázott tavaly a Manchester Cityvel, nekem ez idén nem jön össze, de remélhetőleg a következő években majd igen.

Trent Alexander-Arnold és Szoboszlai Dominik jó barátok annak ellenére is, hogy nem könnyű megérteni az angol védőt Fotó: Northfoto/PA Wire/Fabrizio Carabelli

A liverpooli nyelvjárás megnehezíti Szoboszlai életét

Egy másik kérdésre válaszolva Szoboszlai elárulta, Mohamed Szalah közel áll hozzá. A magyar futballista a Real Madridba tartó Trent Alexander-Arnolddal is jóban van, annak ellenére is, hogy az angol játékos által is beszélt scouse-t, azaz liverpooli dialektust nehéz megérteni.

– A nyelvjárás – válaszolta mosolyogva, amikor az interjú során arról kérdezték, hogy mi okozta neki a legnagyobb nehézséget az Angliába való megérkezte után.

Amikor ideköltöztem, egy szót sem értettem abból, amit beszéltek. Még ma is így vagyok vele, bár kezdek hozzászokni, és próbálom kitalálni, hogy mit mondhatnak.

A beszélgetés második felében a magyar válogatott volt terítéken. Szoboszlai elmondta, büszkeséget jelent neki, hogy ennyire fiatalon megkapta a csapatkapitányi karszalagot, és már azt is elismerésnek tekintené, ha egyszer bekerülne az év legszebb góljáért járó Puskás-díjra jelölt játékosok közé. A 24 éves játékos hozzátette, a maga legszebb góljának a törökök elleni szabadrúgását tartja 2020 szeptemberéből, esetleg a Leicester elleni bombáját.