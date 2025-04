„Nem érdekel” – reagált Slot a bajnoki címet érintő fontos kérdésre

A tabellán második Arsenal már az előző fordulóban is lehetőséget adott a Premier League-et vezető Liverpoolnak arra, hogy növelje az előnyét, de akkor Arne Slot csapata nem tudott élni a kínálkozó lehetőséggel, és 3-2-re kikapott a Fulham otthonában. Az Ágyúsoknak aztán ezen a hétvégén is csak döntetlenre futotta, 1-1-re végződött a Brentford elleni meccsük, és kis híján a Liverpool is követte a riválisa példáját, amikor a vasárnapi mérkőzése 86. percében egy öngóllal kiegyenlített a West Ham, de a végül a 89. percben fejelt góllal behúzták a győzelmet a Vörösök.

Slot csapata nagy lépést tett a bajnoki cím felé Fotó: Northfoto/PA Wire/Peter Byrne

Több szempontból is fontos volt a Liverpoolnak ez az eredmény. Egyrészt a PL-ből elsőként Szoboszlai Dominikék kvalifikálták magukat a Bajnokok Ligájába, ami a csapat első számú célkitűzése volt erre az idényre, másrészt hat fordulóval a zárás előtt 13 pontos előnnyel bírnak, azaz az Arsenal eredményeitől függetlenül két győzelemre vannak attól, hogy megnyerjék a Premier League-et, vagyis szűk két hét múlva a Tottenham elleni hazai meccsen teljesíthetnék be a sorsukat.

Slotnak nem számít, hogy az Anfielden ünnepelhet-e a Liverpool

Bár az Anfielden kétségkívül nagyobb lenne az ünneplés, Slotnak mindegy, hol szelik át a célvonalat.

– Legyünk akár tizenöt kilométerre is innen, engem nem érdekel, hogy hol nyerjük meg. Tudjuk, hogy még két győzelemre van szükségünk, de mint azt mindig elmondom, itt minden egyes mérkőzést nehéz megnyerni. Most csak arra kell koncentrálnunk, hogy megnyerjük ezt a kettőt, fejlődnünk kell az előttünk álló héten, hogy összejöjjön az első. A Leicester tizenegy meccs óta először két gólt lőtt, és jó eredményt ért el (2-2 a Brighton otthonában – a szerk.), szóval magabiztosabb lesz a meccsünk előtt.

Az elmúlt harminckettő közül csak kettő vagy három olyan bajnoki mérkőzés volt, amit könnyedén hoztunk, a többi kemény munkával járt

– figyelmeztetett a kiesőjelölt elleni találkozó előtt a holland mester.

Slot Alisson teljesítményét dicsérte, úgy látta, talán ez volt a brazil kapus legjobb meccse az idényben. Nagy szükség volt a védéseire a második félidőben, amikor a West Ham volt fölényben, és benne volt a levegőben, hogy a vendégek betalálnak. A Liverpool vezetőedzője szerint a szurkolóknak nagy szerepe volt abban, hogy mégis győzött a csapata, ezért a lefújás után a szokottnál több időt töltött a pályán, hogy köszönetet mondjon nekik.

– Először fordult elő az idényben, hogy egy olyan meccset nyertünk meg, amelyen megkérdőjelezhető volt, hogy megérdemeltük-e a győzelmet. Nagy dolog volt, hogy sikerült, és a szurkolók sokat segítettek, ezért akartam nekik megmutatni, hogy sokat jelentenek nekem. Ez igaz az egész idény során, de ma különösen – magyarázta Slot.

Van Dijk szerződése most nem téma

Az egyes játékosokra kitérve, Núnezről elmondta, hogy nem érezte jól magát a Liverpool utolsó edzésén, ezért hagyta ki a West Ham elleni összecsapást. A győztes gólt szerző, Virgil van Dijk várható szerződéshosszabbításáról nem akart beszélni.

Amikor Virgil azt mondta, hogy meglátjuk, mi történik a jövő héten, akkor szerintem arra utalt, hogy megmérkőzünk a Leicesterrel, mert jelenleg az messze a legfontosabb dolog a klubunk életében.

Két győzelemre van szükségünk, de mint mondtam, az eddigi harminckét mérkőzés megmutatta, hogy mennyire nehéz bármelyik csapatnak győznie a Premier League-ben. A mezőny sosem volt olyan erős, mint most. Szóval bárki beszélhet arról, hogy még kettőt kell nyernünk, de még a szerződéshosszabbítások idején is csak a meccsekre kell összpontosítanunk – szögezte le Slot.