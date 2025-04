Szalah kellemetlen helyzetbe hozta a társát, a riporter sem bírta röhögés nélkül + videók

Mohamed Szalah és Virgil van Dijk is főszereplő volt a Liverpool vasárnap délutáni mérkőzésén. Előbbi a Vörösök vezető gólját készítette elő a West Ham ellen, utóbbi pedig a vendégekét, amikor Andy Robertsont eltalálta a saját kapujuk előtt, és a labda éppen a kapuba vágódott az angol bajnoki végéhez közeledve. A szerencsétlen eset végül nem került a Liverpool győzelmébe, mert röviddel később Van Dijk a másik kapu előtt is aktív volt, egy szöglet után sokadszorra is megmutatta, hogy a fejeléshez nagyon ért, és beállította a 2-1-es végeredményt. Az Arsenal pontvesztése után különösen fontos volt ez a siker, hiszen a rivális eredményeitől függetlenül a Liverpool most már csak két győzelemre van a bajnoki címtől.

Virgil van Dijk a Liverpool címerét megcsókolva ünnepelte a gólját. Fotó: AFP

A mérkőzés után az említett két játékos nyilatkozott a Sky Sportsnak és a Premier League-nek. Szalah így látta a találkozó utolsó pillanatait: – A kispadon voltam, és onnan rosszabb nézni, intenzívebben éled át az egészet. A legfontosabb, hogy sikerült megoldanunk a feladatot – értékelt az egyiptomi futballista, aki szerint sokban a West Hamen múlt, hogy szoros lett a vége. – Egy nagyszerű csapat ellen játszottunk, amely jó taktikával állt ki, és a második félidőre feljavult, és aztán sikerült gólt is szereznie. De mi is jól teljesítettünk a végén.

Szalah már hosszabbított, Van Dijkon a sor?

A vasárnapi találkozó előtt Szalah jövője volt a fő téma, hiszen a Liverpool régóta várt bejelentést tett, miszerint a gólvágója újabb két évre aláírt. Várhatóan hamarosan Van Dijk is így tesz, akinek szintén a nyáron járna le a klubbal kötött szerződése.

– Örülök, hogy sikerült megegyeznünk már most, mielőtt még véget ér az idény – reagált Szalah, majd Van Dijkra terelte a szót. – Remélhetőleg hamarosan Virgil is így tesz. Persze azt csinál, amit akar, de én örülnék neki, ha a következő idényben is itt lenne.

Nagy nevetés fogadta Szalah válaszát, mert a hírek szerint már nagyjából csak a bejelentés van hátra a szerződéshosszabbításról. Maga Van Dijk profi módjára teljesített a mikrofon előtt is, pókerarccal fogadta a következő kérdést.

– Annyit mondhatok, hogy nagyon büszke vagyok, hogy a századik meccsemet teljesítettem a Liverpool csapatkapitányaként. Érzelmekkel teli nap volt a Hillsborough-tragédia évfordulója miatt. Ez volt ma a legfontosabb, illetve hogy megszerezzük a három pontot, és közelebb kerüljünk az álmaink eléréséhez. Ez volt a lényeg. Mindenki tudja, hogy imádom ezt a klubot, meglátjuk, hogy mi történik a jövő héten – fogalmazott a holland védő.

Újabb fontos bejelentésre készül a Liverpool?

Nos, Van Dijk a gyepen is bizonyította a klub iránti szeretetét, amikor a gólját ünnepelve megcsókolta a Liverpool címerét, és a szavaiból az is kiderült, a hosszabbításról szóló bejelentés valószínűleg nincs messze. Egy következő interjúban adott válasza is erről árulkodott. Amikor felvetették neki, hogy róla szólt a meccs, még elutasítóan felelt: – Nem, a Hillsborough-tragédia áldozatairól szólt, ez volt a legfontosabb – szögezte le Van Dijk, majd amikor a várható bejelentés időpontjáról kérdezték, egy pimasz mosoly kíséretében így válaszolt: – Nem tudom. Vagyis tudom, de nem tudom.