Egy öngóllal nagy bajba került a Liverpool, meleg volt a vége

Hullámvölgybe került a Liverpool a tavasszal, a legutóbbi négy mérkőzéséből csak egyet húzott be. A három vereségből kettő a Bajnokok Ligájában és a ligakupában született, így az első helye nem került veszélybe a Premier League-ben – már csak azért sem, mert közben az Arsenal is folyamatosan botladozott. Szombaton hazai pályán csak 1-1-es döntetlenre voltak képesek a londoniak, így lett a Liverpool és az Arsenal között tíz pont a különbség.

Szoboszlai csak a padon

A Vörösök jobb ellenfelet nem is kaphattak volna arra, hogy kimásszanak a gödörből, mert a West Ham látogatott vasárnap az Anfieldre, amelyet a Liverpool elleni legutóbbi két egymás elleni mérkőzésen összesen tíz góllal tömött ki. Szoboszlai Dominik az említett két találkozót kihagyta: a ligakupában a kispadon kapott csak helyet, a bajnokságban pedig eltiltás miatt nem játszott. Érdekes módon ez alkalommal sem került be a kezdőcsapatba, csak a keretbe nevezte őt Arne Slot, majd a 68. percben cserélte be.

Az első húsz perc egyértelműen a Liverpoolé volt, a 18. percben Luis Díaz meglőtte a mérkőzés első gólját is. A munka oroszlánrészét Mohamed Szalah végezte el, nagyszerű labdát adott középre, Diogo Jota nem ért bele, így lett tökéletes Díaznak, aki közelről az üres kapuba passzolt.

Szalah és Díaz ünnepel: ekkor még nem tudták, hogy később bajba kerül a Liverpool (Fotó: AFP/PAUL ELLIS)

Majdnem elbukta a győzelmet a Liverpool

A vezető gól után azonban a Liverpool nagy fölényének nyoma sem volt. A West Ham egymás után dolgozta ki a helyzeteket, de az első félidőben csak kapufáig jutott. A másodikban sem szerzett gólt vendégjátékos, de két hazai védő besegített a Kalapácsosoknak: Virgil van Dijk menteni próbált, de Andy Robertsont találta el, akiről a hálóba pattant a labda a 86. percben. Robertson majd' felrobbant a dühtől.

Ez felébresztette az addig szundikáló Liverpoolt, amely a második félidőben semmit sem mutatott, de a bekapott gól utáni talán első támadása eredményt hozott. Alexis Mac Allister szöglete után az előtte a másik oldalon Robertsonnak „gólpasszt adó” Van Dijk befejelte a győztes gólt.

A Liverpool szempontjából így minden jó, ha jó a vége. Szoboszlaiék előnye ezzel tizenhárom pontra nőtt az Arsenallal szemben, csak hat pontot kell szerezniük a folytatásban a bajnoki cím megnyeréséhez.

A West Ham maradt a tizenhetedik helyen, de aggodalomra nincs okuk a londoniaknak, messze vannak a kiesőzónától.