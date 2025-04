Balhéba torkollott a meccs Angliában, a folyosón folytatódott a lökdösődés + videó

Balhé árnyékolta be a Plymouth Argyle és a Sheffield United szombati mérkőzésének végét az angol Championship 41. fordulójában, miután a hazaiak a hajrában, a 88. percben szerzett találattal 2-1-re legyőzték a vendégeket. A lefújást követően a Plymouth játékosai a vendégszektor előtt ünnepelték a győzelmet, amit Chris Wilder, a Sheffield menedzsere provokatívnak érzett. A vendégek vezetőedzője odaszólt a hazai futballistáknak, akik nem hagyták magukat – a szóváltásból lökdösődés, majd kisebb tömegjelenet lett, amely a stadion belső tereiben is folytatódott. A hazaiak kezdőjében helyet kapott a magyar válogatott hátvéd, Szűcs Kornél is, aki végig a pályán volt, és megbízható teljesítményt nyújtott.

A mérkőzést követően Wilder igyekezett csillapítani a kedélyeket a Sky Sports kamerái előtt: – Nem történt igazán komoly dolog, ilyenkor az érzelmek gyorsan eluralkodnak. A hazaiak egy hatalmas győzelmet arattak, az ünneplés hevében pedig épp a mi szurkolóink közelében tették ezt. Beszéltem a másik edzővel, és ő is megértette, mint ahogy a játékvezető is – tisztázta a helyzetet a szakember.

Szűcs Kornélék a kiesés elől menekülnének

A Plymouth számára rendkívül fontos volt ez a három pont: bár továbbra is sereghajtók a bajnokságban, de már 40 egységgel állnak, és utolérték a közvetlenül előttük álló Luton Town együttesét. A 22. pozícióban lévő Cardiff két ponttal van előttük, míg a bennmaradást jelentő 21. helyen álló Derby County 43 pontot gyűjtött eddig. A kiesés elkerülése tehát továbbra is nyitott kérdés, és ez a győzelem életben tartotta a Plymouth reményeit.