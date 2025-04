Mohamed Szalah jövője hivatalosan is eldőlt

Az egyiptomi csatárnak nyáron járt volna le a szerződése a Liverpool együttesével, de pénteken délelőtt hivatalosan is eldőlt, hogy a folytatásban is marad a csapat játékosa. Az nem derült ki, hogy Mohamed Szalah mennyi időre írta alá az újabb szerződését a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató angol klubbal, de a Sky Sports információi szerint 2027-ig marad a csapatnál.

Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik csapattársak maradnak a Liverpoolnál. Fotó: AFP

Szalah 2017-ben igazolt a Liverpoolhoz, azóta 394 tétmérkőzésen lépett pályára a csapat színeiben, és ezeken 243-szor volt eredményes. A 32 éves egyiptomi válogatott csatár az angol együttessel az elmúlt évek alatt Bajnokok Ligáját, Európai Szuperkupát, klubvilágbajnokságot, angol bajnokságot, két FA-kupát, Angol Szuperkupát és két Ligakupát is nyert már.

– Természetesen nagyon izgatott vagyok, nagyszerű csapatunk van most és korábban is nagyszerű csapatunk volt. Aláírtam, mert úgy gondolom, hogy van esélyünk még más trófeákat is nyerni, és élvezni a futballt. Itt töltöttem a pályafutásom legjobb éveit, már nyolc évet játszottam a csapatban, amiből remélhetőleg tíz is lesz. Élvezem az itteni életem, élvezem a futballt. Szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek – nyilatkozta az egyiptomi válogatott támadó.

A mostani évadban Szalah 45 tétmeccsen már 32 gólnál és 22 gólpassznál jár, és vezeti a Premier League góllövőlistáját a bajnokságban éllovas klubnál. Mellette a Liverpool kulcsjátékosai közül még a holland Virgil van Dijknek, és az angol válogatott Trent-Alexander Arnoldnak jár le a szerződése a nyáron, sajtóhírek szerint előbbi hamarosan ugyancsak hosszabbíthat, utóbbi viszont a Real Madrid játékosa lehet.