Az első rendőrségi közlések szerint legkevesebb három ember veszítette életét és több tucatnyian kerültek kórházba a baleset következtében.
Brutális baleset: kamion és egy turistabusz ütközött, többen meghaltak + videó
New York államban többen meghaltak, amikor balesetet szenvedett egy turistákat szállító busz. A balesetet a buszsofőr figyelmetlensége okozhatta.
Az Erie Megye egészségügyi központja által kiadott tájékoztatás alapján 24 embert vittek kórházba, többek műtétre szorultak, illetve intenzív ápolásra. A szerencsétlenségben a turistabuszon kívül egy pótkocsis kamion volt érintett. A baleset okáról a hatóságok annyit mondtak:
valószínűleg a vezető figyelmetlenségből elvesztette az uralmát a jármű felett, majd megpróbálta korrigálni a hibát, de végül a jobb oldali padkára sodródott
A busz meghibásodását és a vezető alkalmatlanságát kizárták, és egyelőre nem emeltek vádat – közölte a helyi rendőrség szóvivője, amelyről az ABC számolt be.
Az ütközés nyomán a busz felborult, több utas kirepült a járműből. A turisták a New York állam északi részén fekvő Niagara-vízeséstől tartottak New York városába – írta az MTI.
Borítókép: Busz és kamion ütközött (Forrás: X.com)
