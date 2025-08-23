balesetturistabuszkamion

Brutális baleset: kamion és egy turistabusz ütközött, többen meghaltak + videó

New York államban többen meghaltak, amikor balesetet szenvedett egy turistákat szállító busz. A balesetet a buszsofőr figyelmetlensége okozhatta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 6:44
Busz és kamion ütközött Forrás: X.com
Az első rendőrségi közlések szerint legkevesebb három ember veszítette életét és több tucatnyian kerültek kórházba a baleset következtében. 

baleset
Baleset: a Niagara-vízeséstől New Yorkba tartott a turistabusz Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

Az Erie Megye egészségügyi központja által kiadott tájékoztatás alapján 24 embert vittek kórházba, többek műtétre szorultak, illetve intenzív ápolásra. A szerencsétlenségben a turistabuszon kívül egy pótkocsis kamion volt érintett. A baleset okáról a hatóságok annyit mondtak: 

valószínűleg a vezető figyelmetlenségből elvesztette az uralmát a jármű felett, majd megpróbálta korrigálni a hibát, de végül a jobb oldali padkára sodródott

A busz meghibásodását és a vezető alkalmatlanságát kizárták, és egyelőre nem emeltek vádat – közölte a helyi rendőrség szóvivője, amelyről az ABC számolt be

Az ütközés nyomán a busz felborult, több utas kirepült a járműből. A turisták a New York állam északi részén fekvő Niagara-vízeséstől tartottak New York városába – írta az MTI. 

Borítókép: Busz és kamion ütközött (Forrás: X.com)

