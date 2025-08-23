Brutális baleset: kamion és egy turistabusz ütközött, többen meghaltak + videó

Az Erie Megye egészségügyi központja által kiadott tájékoztatás alapján 24 embert vittek kórházba, többek műtétre szorultak, illetve intenzív ápolásra. A szerencsétlenségben a turistabuszon kívül egy pótkocsis kamion volt érintett. A baleset okáról a hatóságok annyit mondtak:

valószínűleg a vezető figyelmetlenségből elvesztette az uralmát a jármű felett, majd megpróbálta korrigálni a hibát, de végül a jobb oldali padkára sodródott

A busz meghibásodását és a vezető alkalmatlanságát kizárták, és egyelőre nem emeltek vádat – közölte a helyi rendőrség szóvivője, amelyről az ABC számolt be.