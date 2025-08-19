balesetrendőrségAusztriaGrossglocknerfiatalemberalpinista

Szörnyethalt egy német hegymászó Ausztria legmagasabb csúcsa közelében

Több száz métert zuhant és szörnyethalt egy fiatal német hegymászó a Grossglockner, Ausztria legmagasabb hegycsúcsa közelében.

Forrás: MTI2025. 08. 19. 17:19
A tiroli rendőrség kedden közölte, hogy a Rajna-vidék–Pfalz tartományból származó 29 éves férfi előző nap egyedül mászott a térségben.

Három másik alpinista látta, amint a fiatalember a Teufelshorn csúcsról lefelé ereszkedve váratlanul lezuhant. Azonnal riasztották a mentőszolgálatokat. Egy mentőhelikopter rövidesen a helyszínre érkezett, de már csak a férfi holttestére találtak rá.

A rendőrég szerint a baleset idején jók voltak az időjárási feltételek. További részleteket azonban nem közöltek.

A Teufelshorn hegycsúcs a Középső-Alpokban található Grossglockner mellett fekszik, amely 3798 méteres magasságával Ausztria legmagasabb hegycsúcsa.

 

