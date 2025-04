Kerkez Milos apró tette lázba hozta a Liverpool szurkolóit

Vasárnap még amiatt búslakodhattak Liverpoolban, hogy a vörös csapat 3-1-re kikapott a Fulhamtől a Premier League-ben, de Virgil van Dijk a meccs után adott nyilatkozata után bizakodni kezdhettek. A csapatkapitány szerződése a nyáron jár le, és amikor korábban a jövőjéről kérdezték, rendre azt válaszolta, nem tudja, hol folytatja a következő idényben. Ezúttal viszont azt nyilatkozta, hogy egy klubbal közel a megegyezés, hamarosan bejelentésre is sor kerülhet. Azt nem mondta ki, hogy az angoloknál marad, de erre utalhatott.

A várakozások szerint Szalah (balra) és Van Dijk jövőre is a Liverpool játékosai lesznek Fotó: AFP/Paul Ellis

Szalah is marad, de sok változás jöhet Liverpoolban

Ezt erősítette meg a transzferguru, Fabrizio Romano is, aki szerdán további örömhírrel szolgált a Liverpool hívei számára, miszerint a szintén lejáró szerződésű Mohamed Szalah hosszabbítási mizériája is lezárulhat. Sajtóértesülések szerint holland társához hasonlóan az egyiptomi szélső is újabb két évre, 2027 nyaráig ír majd alá, vagyis Szalah egy évtizedet tölthet el a csapatnál, Van Dijk pedig kilenc és fél évet.

Még ha a két klasszis marad is, nagy változásokra lehet számítani a nyáron Liverpoolban, a klublegenda Jamie Carragher szerint egyenesen hat új játékosra lenne szükség. És ebben még egy esetleges jobbhátvéd nincs benne, ha a Vörösök úgy ítélik meg, hogy a Real Madridba tartó Trent Alexander-Arnold pótlását nem oldják meg házon belül.