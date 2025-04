Szalah szótlan üzenete és a fotója Szoboszlai Dominikkal mindennél többet mond + videó

Paul Joyce, a The Times újságírója és Fabrizio Romano transzferguru is arról tájékoztatott tegnap este, hogy Mohamed Szalah, akinek a szezon végén lejár a szerződése a Liverpool csapatánál, új kontraktust köt. Mi több, a klub és a támadó között a tárgyalások a végső szakaszba értek. S a Liverpool abban bízik, hogy Virgil van Dijk esetében is ugyanez lesz a helyzet azt követőn, hogy a védő megerősítette a szándékát arra vonatkozón, hogy maradna.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah Fotó: MI News/NurPhoto

Szalah és Szoboszlai a kávázóban

A tárgyalások áttöréséről szóló hírek szerda délután öt óra körül érkeztek, és 18.45-kor Salah két képet tett közzé magáról – írja a Liverpool Echo. Az elsőn Szalah az edzőteremben mosolyog, a másikon pedig Szoboszlai Dominikkal együtt látható a klub AXA edzőközpontjának kávézójában. A bejegyzéshez nem került felirat, de Szalah régóta beszél arról, hogy továbbra is Liverpool játékosa szeretne maradni. Még januárban pedig a Vörösök főnöke, Arne Slot is azt mondta, a klub alig várja, hogy Szalah meghosszabbítsa szerződését.

S Szalah „szótlan” üzenete is sokatmondó lehet, a szurkolók is úgy gondolják, már nem kétséges, hogy az egyiptomi támadó a következő szezonban is a Liverpool játékosa lesz.