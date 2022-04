Szégyenteljes: 97 ember halálával viccelődött az MU néhány drukkere

A Manchester United kedden a Liverpool otthonában lépett pályára a Premier League-ben. A két klub szurkolói között évtizedekre nyúlik vissza a rivalizálás, ritkán hagyják ki az alkalmat, amikor odaszúrhatnak a másik csoportnak.

A Liverpool drukkerei viszont a keddi rangadón félretették az ellenszenvüket, és megható gesztussal üzentek Cristiano Ronaldónak, az MU legendás játékosának, akinek elhunyt újszülött kisfia, és emiatt kihagyta a 4-0-s hazai sikerrel végződött mérkőzést. A találkozó 7. percében (ez a portugál mezszáma) állva tapsolt az Anfield közönsége, valamint elénekelte a Vörösök klubhimnuszának, a You’ll Never Walk Alone-nak egy részletét is, ezzel is támogatásukról biztosítva a 37 éves világsztárt.