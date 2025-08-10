Vlagyimir PutyinRahmoonelnök

Putyin a tádzsik elnökkel beszélt

Az orosz elnök telefonon beszélt Emomali Rahmon tádzsikisztáni vezetővel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 14:55
Vlagyimir Putyin és Emomali Rahmon, Tádzsikisztán elnöke Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA Forrás: AFP
Az orosz elnök beszámolt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalási folyamatról – számolt be a TASZSZ. 

Emomali Rahmon támogatta az ukrán válság politikai és diplomáciai úton történő megoldására irányuló erőfeszítéseket – áll a tádzsik elnök honlapján közzétett nyilatkozatban, melyet a The Caspian Post idézett.

Megjegyzik, hogy a felek hangsúlyozták készségüket további közös intézkedésekre a Tádzsikisztán és Oroszország közötti stratégiai partnerségi kapcsolatok fejlesztése érdekében.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Emomali Rahmon, Tádzsikisztán elnöke (Fotó: AFP)

