Az orosz elnök beszámolt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalási folyamatról – számolt be a TASZSZ.
Putyin a tádzsik elnökkel beszélt
Az orosz elnök telefonon beszélt Emomali Rahmon tádzsikisztáni vezetővel.
Emomali Rahmon támogatta az ukrán válság politikai és diplomáciai úton történő megoldására irányuló erőfeszítéseket – áll a tádzsik elnök honlapján közzétett nyilatkozatban, melyet a The Caspian Post idézett.
Megjegyzik, hogy a felek hangsúlyozták készségüket további közös intézkedésekre a Tádzsikisztán és Oroszország közötti stratégiai partnerségi kapcsolatok fejlesztése érdekében.
További Külföld híreink
Borítókép: Vlagyimir Putyin és Emomali Rahmon, Tádzsikisztán elnöke (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A kényszersorozók már katonákat vernek + videó
Senki sincs biztonságban.
Tíz perccel a halálos repülőgép-tragédia előtt készült képet posztolt a 18 éves fiú édesapja
Szívszorító üzenetet posztolt a repülőgép-balesetben meghalt fiú édesapja.
Medvegyev posztolt: ennél durvább üzenetet nem kap ma Zelenszkij
Nem kímélte az ukrán elnököt az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese.
Marco Rubio Macront hibáztatja
Az amerikai külügyminiszter szerint a francia elnök felelős a tárgyalások megszakadásáért.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A kényszersorozók már katonákat vernek + videó
Senki sincs biztonságban.
Tíz perccel a halálos repülőgép-tragédia előtt készült képet posztolt a 18 éves fiú édesapja
Szívszorító üzenetet posztolt a repülőgép-balesetben meghalt fiú édesapja.
Medvegyev posztolt: ennél durvább üzenetet nem kap ma Zelenszkij
Nem kímélte az ukrán elnököt az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese.
Marco Rubio Macront hibáztatja
Az amerikai külügyminiszter szerint a francia elnök felelős a tárgyalások megszakadásáért.