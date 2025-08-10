Putyin a tádzsik elnökkel beszélt

Emomali Rahmon támogatta az ukrán válság politikai és diplomáciai úton történő megoldására irányuló erőfeszítéseket – áll a tádzsik elnök honlapján közzétett nyilatkozatban, melyet a The Caspian Post idézett.

Megjegyzik, hogy a felek hangsúlyozták készségüket további közös intézkedésekre a Tádzsikisztán és Oroszország közötti stratégiai partnerségi kapcsolatok fejlesztése érdekében.