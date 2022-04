A United legendái lehordták a sárga földig egykori klubjukat

Amikor arról kérdezték a Vörös Ördögök menedzserét, klubja miként csökkenthetné a hátrányát a Liverpoolhoz képest, Rangnick így felelt:

– El kell fogadnunk, hogy most hat évvel előttünk járnak. Amikor Jürgen Klopp megérkezett, megváltoztatta a klubot, nemcsak a csapatot, hanem a várost is felemelte. Ennek kell megtörténnie velünk is a következő átigazolási időszakokban. Hét-nyolc, sőt talán tíz új játékos is érkezik. Biztosan újraépítjük a csapatot, megérkezésem után három-négy héttel már tisztában voltam vele, hogy erre szükség lesz. Nekünk, az edzői stábnak elképesztően kínos, hogy ilyen sajtótájékoztatókon kell részt vennünk. Be kell vallanunk, hogy jobbak nálunk.

Mohamed Szalah (vörösben) ünnepel, a MU játékosai nem hisznek a szemüknek Fotó: AFP/Oli Scarff

A MU egykori aranykorszakának sikerkovácsai, Roy Keane és Gary Neville lehangoltan nyilatkoztak. Utóbbi felhívta a figyelmet, tavaly a United öt ponttal a Liverpool előtt, a második helyen végzett a Premier League-ben. Azóta viszont nagyot fordult a világ.

– Nem mérges vagyok, hanem szomorú – kezdte Roy Keane, aki 1997 és 2005 között a Vörös Ördögök csapatkapitánya volt. – Ez már nem ugyanaz a klub, amelyben én játszottam egykoron. Hiányzik az irányítás, a vezéregyéniségek, a küzdeni akarás, az elhivatottság. Hosszú utat kell bejárnia a csapatnak, míg visszatérhet a legjobbak közé. Az a büszkeség, ami az én időmben jellemző volt a csapatra, mára már teljesen eltűnt.

– Ez egy kijózanító este volt. Egy United-szurkoló sem számított pontszerzésre ma, megjósolható volt, mi fog történni. Nem tudom megmagyarázni, hogy mi történt a tavalyi, reménykeltő idényzárás óta, amikor a United második lett, mostanáig, amikor a klub a valaha volt legmélyebbre süllyedt. Soha nem láttam még ilyen rossznak a csapatot. Az én időmben a Liverpoolnak nem ment túl jól, de sosem könnyítette meg ennyire a dolgunkat. Soha nem volt ilyen kókadt a United, mint ezen a meccsen – tette hozzá Neville.

Bruno Fernandes is kemény szavakkal illette a hitehagyott csapatot.

A szurkolóink nem azt érdemlik tőlünk, hogy így játszunk. Ott maradnak a meccseken és tapsolnak nekünk, ezért többet érdemelnek. Javulnunk kell. A Liverpool a bajnoki címért küzd, mi nem küzdünk semmiért. Ez a különbség

– fogalmazott a 27 éves játékos.

A United játékosainak teljesítménye talán tényleg erre utalt, pedig egyébként a manchesteriek még harcban vannak a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyért. Az együttes lemaradása három pont az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, jelenleg negyedik Tottenham Hotspur mögött, az ötödik Arsenallal pontazonosságban állnak, az Ágyúsoknak viszont két meccs elmaradásuk van a Vörös Ördögökhöz képest. Szombaton az MU az Arsenallal csap össze, kulcsfontosságú lenne tehát, hogy Rangnick felrázza a játékosait a sorsdöntő bajnoki előtt.