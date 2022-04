Ronaldo nem játszik, de a liverpooliak kifejezik a részvétüket

Megrázta a hír a Liverpool szurkolóit is. A közösségi oldaluk szerint arra készülnek, hogy az ősi rivális elleni rangadó hetedik percében (ez Ronaldo mezszáma) egyperces tapssal fejezik ki részvétüket a 37 éves portugál játékosnak és családjának. A Sportbible.com idéz is néhány tweetet, amelyek meghatóan fogalmaznak: „Most olvastam, hogy a Liverpool szurkolói tapsolni fognak Ronaldo támogatására a ma esti meccs 7. percében, kérem, adjátok tovább mindenkinek, aki megy. A tragédiának nincsenek színei.” Egy másikban ez olvasható: „Ez nagyszerű üzenet. Az élet sokkal fontosabb, mint a rivalizálás a futballban.”

Borítókép: Cristiano Ronaldo (Fotó: ANTHONY DEVLIN/AFP)