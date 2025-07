Munkáscsaládból a heavy metal trónjáig – Ozzy Osbourne-ra emlékezünk

Belezés, betörés

Az 1948-ban az angliai Birminghamben született, szegény, ötgyermekes családból származó Ozzy Osbourne-t 15 évesen kirúgták az iskolából. Először kihordófiúként, majd egy hentes mellett dolgozott, de innen eljött, ugyanis rosszul lett az állatok kibelezése miatt. A helyi autógyárban kevesellte bérét, ezért kisebb-nagyobb rablásokat, betöréseket követett el. Itt döntötte el, hogy zenész lesz, fel is adott egy hirdetést zenésztársakat keresve. A Black Sabbath név egy akkoriban vetített film címéből származik, mert a film nagyon megtetszett a banda tagjainak, Ozzyn kívül Tony Iommi szólógitárosnak, Geezer Butler basszusgitárosnak és Bill Ward dobosnak.

Úton a hírnév felé

Az azonos című debütáló album 1970. február 13-án pénteken jelent meg, és bejutott az angol toplista legjobb 10 lemeze közé. Az album belső borítójára egy fordított kereszt került a kiadó utasítására, ami miatt sátánistának könyvelték el őket. A csapat következő lemeze a Paranoid volt, majd kiadták a Master of Reality című albumukat.

Az album bekerült a Top 10-be az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is, valamint aranylemez lett két hónap alatt. Az 1980-as években platinalemez státuszt ért el és dupla platina lett a 21. század elején.

A kritika lehúzta, a közönség felemelte

A kritikák kedvezőtlenek voltak. Lester Bangs a Rolling Stone kritikusa naiv, egyszerű, és ismétlődő szavakkal hordta le az albumot. Ugyanakkor a magazin 2003-ban összeállított Minden idők 500 legjobb albumának listáján a 298. helyezést érte el. A Vol. 4 1972 szeptemberében jelent meg. A kritikák ismét kedvezőtlenek voltak, azonban egy hónap után aranylemez lett. Ez az album is milliós példányszámban kelt el az Egyesült Államokban, csakúgy, mint az előző négy. 1973 novemberében jelent meg a kritikailag elismert Sabbath Bloody Sabbath.

Ozzy a Black Sabbath-ban (Fotó: wikipédia)

Ez volt az első alkalom, hogy a zenekar mainstream elismeréseket szerzett.

1974-ben megváltozott az együttes hangzása, és a Sabbath Bloody Sabbath című lemezen már sokkal energikusabb számok találhatók. Következő albumuk 1976-ban jelent meg Technical Ecstasy címmel, ezen a lemezen a csapat a punk irányába tett némi kirándulást. Az ezt követő években Ozzy börtönbe került, majd szabadulása után 1978-ban adták ki legújabb anyagukat, a Never Say Die! című lemezt.

Az énekes a Black Sabbath-tal tíz lemezt készített, ezek összesen 50 millió példányban keltek el.

Ozzy Osbourne saját zenekarával, a Blizzard of Ozz-zal jelentette meg első lemezét 1980-ban, ez négyszeres platina lett.

Szólókarrierje során is hozzávetőleg 50 millió lemezt adott el.

1993-ban kapott először Grammy-díjat a legjobb heavy metal előadó kategóriában az I Don't Want To Change the World című számáért. Az Epic Recordsnál eltöltött húsz év alatt 14 lemezt jelentetett meg és kapott egy csillagot a halhatatlanok között a Hollywood-i Sunset Boulevardon.

Forrás: rockbook.hu

Ozzy és a denevér

Ozzy a koncerteken tanúsított magatartásával kivívta a közvélemény rosszallását: egy elhíresült fellépés alkalmával leharapta egy denevér fejét, ezért kórházba kellett szállítani, hogy megkapja a veszettség elleni oltást. Lemezcégénél egyszer egy tárgyaláson illuminált állapotban jelent meg, itt egy galamb fejét harapta le. Osbourne 1986-ban újabb botrányba keveredett: azzal vádolták, hogy a Suicide Solution című dalban öngyilkosságra buzdítja a fiatalokat.

Visszavonulás, visszatérés

Az 1990-es évek elején Ozzy bejelentette, hogy visszavonul és az 1991-es No More Tears című albumot követő turnét az utolsónak hirdette meg. Szintén a visszavonulás tényét erősítette meg az 1993-ban kiadott dupla koncertlemez. Két évvel később, 1995-ben mégis új stúdióalbummal lepte meg rajongóit, Ozzmosis címmel. 2005-ben Ozzy egy feldolgozáslemezzel rukkolt elő Under Cover címen, ezt követte 2010-ben a Scream, majd az Ordinary Man.

Osbourne 1982-ben vette el Sharont, akivel három közös gyermekük született, és korábbi házasságából is van három gyermeke. 2016-ban házasságuk válságba került, de végül kibékültek. Késői karrier és betegsége 2005-ben a Black Sabbath-tal újra turnézott, és 2013-ban a 13 című albummal tértek vissza. 2017-ben a zenekar búcsúturnéja Birminghamben zárult, de Osbourne folytatta a zenélést.

2020-ban Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála, ami miatt lemondta észak-amerikai turnéját, ám továbbra is dolgozott, többek között Elton Johnnal és Slash-sel.

Fotó: BRAZIL PHOTO PRESS

Életéről dokumentumfilm is készült, amely bemutatja, hogyan emelkedett fel a nehéz gyerekkorból a rocksztárságig. Sharonnal – aki egyben menedzsere is – 1996-ben hívták életre az Ozzfestet, az első kifejezetten hard rock fesztivált, ahol fiatal zenekarok is lehetőséget kaphattak a bemutatkozásra. Az énekes filmszerepekben is feltűnt, családi valóságshow-jával pedig a televíziózás történetébe is beírta nevét: a The Osbournes a Music Television legnézettebb sorozata volt.

„Még mindig élvezem, hogy a saját dolgaimon dolgozhatok”

Egyik utolsó nyilatkozatában Ozzy még arról beszélt, hogy szeretné folytatni a stúdiózást, még ha a Villa Park koncert volt is a rajongóktól való „végső” búcsúja. A Metal Hammer magazinnak így fogalmazott:

,Nagyon áldottnak érzem magam, hogy ilyen csodálatos zenészek és barátok segítségével búcsúzhattam el. A ’60-as évek végéről valószínűleg mi vagyunk az egyetlen banda, ahol az eredeti tagok még életben vannak, és beszélnek egymással. Ahogy a feleségem mondja: ez egy láthatatlan kötelék, amit nem lehet elszakítani. Még mindig élvezem, hogy a saját dolgaimon dolgozhatok. Mások munkáiban is szívesen énekelek. Amíg csak lesznek olyan projektek, amik érdekelnek, folytatni fogom a felvételeket a belátható jövőben. Ez nagyon fontos számomra.

A „sötétség hercege” elbúcsúzott rajongóitól

Ozzy Osbourne utoljára Birminghamben lépett fel július 5-én. A Back to the Beginning című jótékonysági koncertre mintegy negyvenötezer rajongó látogatott el. Az énekes a Parkinson-kór miatt már nem tudott állni, így egy díszes trónuson ülve énekelte el szóló slágereit – köztük a Mr Crowley, a Crazy Train és a Mama, I’m Coming Home című dalokat. Ezt követően csatlakozott hozzá Tony Iommi, Geezer Butler és Bill Ward, közösen adták elő az olyan Sabbath–klasszikusokat, mint a War Pigs, az N.I.B., az Iron Man és a Paranoid. A koncert szervezője Tom Morello volt, aki „a metal történetének legnagyobb koncertjeként” aposztrofálta az eseményt.

A nagyszabású koncertet élőben közvetítették, 5,8 millióan nézték.

A bevétellel, összesen mintegy 190 millió dollárral a Cure Parkinson’s, Birmingham Gyermekkórházat és az Acorn Gyermekhospice-t támogatták. A koncertet követően Osbourne meghatottan mondott köszönetet rajongóinak: „Nem tudom, mit mondjak – miután több mint hat éve beteg vagyok. Fogalmad sincs, mit jelent ez nekem – a legmélyebb hálámból köszönöm. Szeretlek titeket. Love you.”