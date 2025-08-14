Putyinelnöki különgépalaszkaTrumptalálkozó

Putyin elindult Alaszkába

Útnak indult Moszkvából Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki az alaszkai Anchorage-ban találkozik majd Donald Trumppal. A FlightRadar adatai szerint az orosz államfő Il–96-os típusú elnöki repülőgépe már elhagyta az orosz fővárost, és az amerikai állam északi csücskében fekvő városba tart.

Szabó István
Forrás: FlightRadar2025. 08. 14. 15:16
Vlagyimir Putyin orosz elnök az elnöki repülőgépen Fotó: Mikhail Klimentyev Forrás: AFP
A Flight Radar információi szerint Vlagyimir Putyin gépe már felszállt, és úton van Alaszka felé.

Putyin
Forrás: FlightRadar

Putyin elindult a várva várt csúcstalálkozóra

A történelmi jelentőségűnek ígérkező csúcstalálkozót az Elmendorf–Richardson katonai bázison tartják, ahol először négyszemközti egyeztetésre kerül sor Putyin és Trump között, majd a két delegáció is tárgyalóasztalhoz ül. A programban munkareggeli és közös sajtótájékoztató is szerepel.

ALASKA, UNITED STATES - AUGUST 13: A view of Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER) in Anchorage, Alaska, United States, where U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin are expected to hold their summit, on August 13, 2025. The Alaska talks will be the first between sitting US and Russian presidents since the start of the Russia-Ukraine war, which is nearing three-and-a-half years. Hasan Akbas / Anadolu (Photo by Hasan Akbas / Anadolu via AFP)
Az Elmendorf–Richardson Közös Bázis (JBER) látképe Anchorage-ban, Alaszkában, az Egyesült Államokban, ahol Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozni fog (Fotó: Anadolu/AFP/Hasan Akbas)

A világ figyelme most az északi égboltra szegeződik, hiszen a csúcstalálkozó kimenetele alapvetően befolyásolhatja a jelenlegi orosz–amerikai kapcsolatok alakulását, különös tekintettel az ukrajnai háborúra és a globális biztonsági kérdésekre.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök az elnöki repülőgépen (Fotó: AFP/Mikhail Klimentyev)


 

Putyin vezető orosz tisztviselőkkel egyeztetett az alaszkai csúcstalálkozó előtt

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

