Putyin elindult Alaszkába

Putyin elindult a várva várt csúcstalálkozóra

A történelmi jelentőségűnek ígérkező csúcstalálkozót az Elmendorf–Richardson katonai bázison tartják, ahol először négyszemközti egyeztetésre kerül sor Putyin és Trump között, majd a két delegáció is tárgyalóasztalhoz ül. A programban munkareggeli és közös sajtótájékoztató is szerepel.