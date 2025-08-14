A Flight Radar információi szerint Vlagyimir Putyin gépe már felszállt, és úton van Alaszka felé.
Putyin elindult Alaszkába
Útnak indult Moszkvából Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki az alaszkai Anchorage-ban találkozik majd Donald Trumppal. A FlightRadar adatai szerint az orosz államfő Il–96-os típusú elnöki repülőgépe már elhagyta az orosz fővárost, és az amerikai állam északi csücskében fekvő városba tart.
Putyin elindult a várva várt csúcstalálkozóra
A történelmi jelentőségűnek ígérkező csúcstalálkozót az Elmendorf–Richardson katonai bázison tartják, ahol először négyszemközti egyeztetésre kerül sor Putyin és Trump között, majd a két delegáció is tárgyalóasztalhoz ül. A programban munkareggeli és közös sajtótájékoztató is szerepel.
A világ figyelme most az északi égboltra szegeződik, hiszen a csúcstalálkozó kimenetele alapvetően befolyásolhatja a jelenlegi orosz–amerikai kapcsolatok alakulását, különös tekintettel az ukrajnai háborúra és a globális biztonsági kérdésekre.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök az elnöki repülőgépen (Fotó: AFP/Mikhail Klimentyev)
