Putyin vezető orosz tisztviselőkkel egyeztetett az alaszkai csúcstalálkozó előtt

– A Putyin–Trump-csúcstalálkozó Anchorage-ban kezdődik pénteken, helyi idő szerint 11.30-kor (magyar idő szerint 21.30-kor).

– A programot már egyeztették, a megbeszéléseknek az Elmendorf–Richardson katonai bázis ad otthont.

– Először négyszemközti egyeztetésre kerül sor, majd a tárgyalások a két ország öt-öt fős delegációjának részvételével folytatódnak, munkaebéd keretében.

– A megbeszélések után mindkét vezető röviden nyilatkozik.

– A csúcstalálkozó időtartama a tárgyalások menetétől függ, a végén közös sajtótájékoztatót tartanak.