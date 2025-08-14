A találkozó részleteiről Jurij Usakov elnöki tanácsadó számolt be, írja a RIA Novosztyi.
Putyin vezető orosz tisztviselőkkel egyeztetett az alaszkai csúcstalálkozó előtt
Vlagyimir Putyin orosz elnök megbeszélést tartott a legfelsőbb orosz vezetés tagjaival, valamint a kormány és az elnöki adminisztráció képviselőivel az Egyesült Államokkal tervezett alaszkai csúcstalálkozó előkészületeiről – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
– A Putyin–Trump-csúcstalálkozó Anchorage-ban kezdődik pénteken, helyi idő szerint 11.30-kor (magyar idő szerint 21.30-kor).
– A programot már egyeztették, a megbeszéléseknek az Elmendorf–Richardson katonai bázis ad otthont.
– Először négyszemközti egyeztetésre kerül sor, majd a tárgyalások a két ország öt-öt fős delegációjának részvételével folytatódnak, munkaebéd keretében.
– A megbeszélések után mindkét vezető röviden nyilatkozik.
– A csúcstalálkozó időtartama a tárgyalások menetétől függ, a végén közös sajtótájékoztatót tartanak.
Usakov kiemelte, hogy a központi téma az ukrajnai válság rendezése lesz, emellett a felek megvitatják az orosz–amerikai együttműködés lehetőségeit, a béke és biztonság megőrzésének feladatait, valamint más nemzetközi és regionális kérdéseket.
Az orosz delegáció tagjai: Jurij Usakov elnöki tanácsadó, Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője.
A tanácsadó szimbolikusnak nevezte, hogy a találkozót a második világháborúban elesett szovjet pilóták temetkezési helye közelében tartják, éppen a győzelem 80. évfordulóján. Ezek a pilóták az amerikai Lend-Lease program keretében szállított repülőgépeket juttatták el a Szovjetunióba, és szolgálatteljesítés közben vesztették életüket.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök egy tanácskozáson a moszkvai Kremlben (Fotó: AFP/Szergej Iljin)
