PutyinTrump-PutyinadminisztrációalaszkaegyeztetésTrumptalálkozó

Putyin vezető orosz tisztviselőkkel egyeztetett az alaszkai csúcstalálkozó előtt

Vlagyimir Putyin orosz elnök megbeszélést tartott a legfelsőbb orosz vezetés tagjaival, valamint a kormány és az elnöki adminisztráció képviselőivel az Egyesült Államokkal tervezett alaszkai csúcstalálkozó előkészületeiről – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 08. 14. 13:35
Vlagyimir Putyin orosz elnök egy tanácskozáson a moszkvai Kremlben Fotó: Szergej Iljin Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A találkozó részleteiről Jurij Usakov elnöki tanácsadó számolt be, írja a RIA Novosztyi.

Putyin
Jurij Usakov (Fotó: TASZSZ/Valerij Sharifuli)

– A PutyinTrump-csúcstalálkozó Anchorage-ban kezdődik pénteken, helyi idő szerint 11.30-kor (magyar idő szerint 21.30-kor).

– A programot már egyeztették, a megbeszéléseknek az Elmendorf–Richardson katonai bázis ad otthont.

– Először négyszemközti egyeztetésre kerül sor, majd a tárgyalások a két ország öt-öt fős delegációjának részvételével folytatódnak, munkaebéd keretében.

– A megbeszélések után mindkét vezető röviden nyilatkozik.

– A csúcstalálkozó időtartama a tárgyalások menetétől függ, a végén közös sajtótájékoztatót tartanak.

Usakov kiemelte, hogy a központi téma az ukrajnai válság rendezése lesz, emellett a felek megvitatják az orosz–amerikai együttműködés lehetőségeit, a béke és biztonság megőrzésének feladatait, valamint más nemzetközi és regionális kérdéseket.

Az orosz delegáció tagjai: Jurij Usakov elnöki tanácsadó, Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője.

A tanácsadó szimbolikusnak nevezte, hogy a találkozót a második világháborúban elesett szovjet pilóták temetkezési helye közelében tartják, éppen a győzelem 80. évfordulóján. Ezek a pilóták az amerikai Lend-Lease program keretében szállított repülőgépeket juttatták el a Szovjetunióba, és szolgálatteljesítés közben vesztették életüket.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök egy tanácskozáson a moszkvai Kremlben (Fotó: AFP/Szergej Iljin)

 

add-square Trump és Putyin találkozója

Putyin elindult Alaszkába

Trump és Putyin találkozója 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu