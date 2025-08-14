Horvátországba indul hétvégén? Lesz baja!

Idén nyáron a horvát autópályák történetük eddigi legnagyobb forgalmát élik át: az Adriára vezető sztrádákat január és július között több mint 46 millió autó használta, ami mintegy kétmillióval haladja meg a tavalyi adatot – írja a Világgazdaság. Minden eddigi hétvége új forgalmi rekordot döntött déli szomszédunknál.

Gigantikus dugók várhatók a horvátországi autópályákon

Fotó: Vémi Zoltán

A forgalom élénkülésének tetőpontja a közelgő hosszú hétvége: augusztus 15-e – Nagyboldogasszony napja – munkaszüneti nap Horvátországban, emiatt már csütörtök estétől jelentősen emelkedhet a sztrádák terhelése. A cikk külön hangsúlyozza, hogy már augusztus 8. és 10. között is csaknem 1,1 millió autó hajtott fel a horvát autópályákra, ami 2 százalékkal több az előző év hasonló időszakához képest.

Az óriási forgalom hatalmas bevételt hoz az autópálya-kezelőnek, ugyanis a járművezetők bruttó 8,16 millió euró útdíjat fizettek. A horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC) szóvivője szerint a forgalom olyan mértékűvé vált, hogy már hétköznapokon sincsenek forgalommentes periódusok.

Melyik szakasz a legzsúfoltabb Horvátországban?

A legnagyobb torlódásokra továbbra is Zágráb környékén – különösen a Lucko fizetőkapu – és a fő autópályák, illetve a Bosiljevo csomópont (A1 és A6) környékén lehet számítani. Aki nem akar órákig araszolni a dugóban, jobb, ha éjszaka indul útnak.

A horvát kormány kénytelen reagálni a helyzetre, több tehermentesítő autópálya építését tervezik. Az egyik ilyen javasolt útvonal az A7-es sztráda lenne, amely Rijeka és Senj között húzódna, jelentősen csökkentve a Bosiljevo csomópont terhelését. Emellett egy új, Zágráb körüli gyűrűs út megépítése is szerepel a terveik között.

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, érdemes betartani Horvátországban a közlekedési szabályokat, mert súlyos bírságot kaphatunk. A sebességtúllépés, az ittas vezetés vagy más súlyos vétségek nemcsak jelentős pénzbüntetéssel, hanem akár börtönbüntetéssel is járhatnak.

