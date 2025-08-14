turizmusHorvátországautópályadugó

Horvátországba indul hétvégén? Lesz baja!

Idén nyáron már nincsenek dugómentes napok a horvát autópályákon, a menetidő nehezen tervezhető előre. Ráadásul a hétvégén, augusztus 15-én ünneplik Nagyboldogasszony napját Horvátországban, ami munkaszüneti nap, így már csütörtök estétől megnövekedett forgalomra lehet számítani a sztrádákon.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 15:14
Horvátország
Forrás: horvatorszagidojaras.info
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén nyáron a horvát autópályák történetük eddigi legnagyobb forgalmát élik át: az Adriára vezető sztrádákat január és július között több mint 46 millió autó használta, ami mintegy kétmillióval haladja meg a tavalyi adatot  – írja a Világgazdaság. Minden eddigi hétvége új forgalmi rekordot döntött déli szomszédunknál.

Horvátország 20240821 Opatija HorvátországHorvátországi turizmusFotó: Vémi Zoltán VZVilággazdaság VG A képen: strand tenger
Gigantikus dugók várhatók a horvátországi autópályákon
Fotó: Vémi Zoltán 

A forgalom élénkülésének tetőpontja a közelgő hosszú hétvége: augusztus 15-e – Nagyboldogasszony napja – munkaszüneti nap Horvátországban, emiatt már csütörtök estétől jelentősen emelkedhet a sztrádák terhelése. A cikk külön hangsúlyozza, hogy már augusztus 8. és 10. között is csaknem 1,1 millió autó hajtott fel a horvát autópályákra, ami 2 százalékkal több az előző év hasonló időszakához képest. 

Az óriási forgalom hatalmas bevételt hoz az autópálya-kezelőnek, ugyanis a járművezetők bruttó 8,16 millió euró útdíjat fizettek. A horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC) szóvivője szerint a forgalom olyan mértékűvé vált, hogy már hétköznapokon sincsenek forgalommentes periódusok. 

 

Melyik szakasz a legzsúfoltabb Horvátországban? 

A legnagyobb torlódásokra továbbra is Zágráb környékén – különösen a Lucko fizetőkapu – és a fő autópályák, illetve a Bosiljevo csomópont (A1 és A6) környékén lehet számítani. Aki nem akar órákig araszolni a dugóban, jobb, ha éjszaka indul útnak. 
A horvát kormány kénytelen reagálni a helyzetre, több tehermentesítő autópálya építését tervezik. Az egyik ilyen javasolt útvonal az A7-es sztráda lenne, amely Rijeka és Senj között húzódna, jelentősen csökkentve a Bosiljevo csomópont terhelését. Emellett egy új, Zágráb körüli gyűrűs út megépítése is szerepel a terveik között.

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, érdemes betartani Horvátországban a közlekedési szabályokat, mert súlyos bírságot kaphatunk. A sebességtúllépés, az ittas vezetés vagy más súlyos vétségek nemcsak jelentős pénzbüntetéssel, hanem akár börtönbüntetéssel is járhatnak.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.