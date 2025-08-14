A taktikai és alapvető elsősegélynyújtási képzés oktatója, Savva Csujkov elmondta, milyen körülmények között készítik fel az utánpótlást az ukrán hadsereg számára. Elmondása szerint a kiképzőtáborokban nincs ivóvíz, se WC – írja a Sztrana.

Elképesztő körülmények uralkodnak az ukrán kiképzőtáborokban

Embertelen állapotok a kiképzőtáborokban

Csujkov a „Donbass. Realijí” („Szabadság Rádió”) élő adásában nyilatkozott:

A körülmények a kiképzőtáborokban szörnyűek, embertelenek. Nincs WC – mindenki a közeli erdőben vagy ültetvényen végzi a dolgát

– mondta az egészségügyi szakember. Csujkov szerint a kiképzőtáborokban nincsenek oktatótermek sem.