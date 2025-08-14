Ukrajnakényszersorozáskiképzésorosz-ukrán háború

Elképesztő körülmények uralkodnak az ukrán kiképzőtáborokban

Az ukrajnai kiképzőtáborokban embertelen körülmények között készítik fel az újoncokat a katonai szolgálatra – állítja egy ukrán kiképző. Az egészségügyi szakember szerint sok kiképzőtáborban nincs WC, az ivóvízért kilométereket kell gyalogolni és az oktatótermek is hiányoznak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 15:16
A kiképzőtáborok borzalmas állapotáról mesélt egy ukrán kiképző
A kiképzőtáborok borzalmas állapotáról mesélt egy ukrán kiképző Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
A taktikai és alapvető elsősegélynyújtási képzés oktatója, Savva Csujkov elmondta, milyen körülmények között készítik fel az utánpótlást az ukrán hadsereg számára. Elmondása szerint a kiképzőtáborokban nincs ivóvíz, se WC – írja a Sztrana.

Fotó: SERHII MASIN/ANADOLU

Embertelen állapotok a kiképzőtáborokban

Csujkov a „Donbass. Realijí” („Szabadság Rádió”) élő adásában nyilatkozott: 

A körülmények a kiképzőtáborokban szörnyűek, embertelenek. Nincs WC – mindenki a közeli erdőben vagy ültetvényen végzi a dolgát

 – mondta az egészségügyi szakember. Csujkov szerint a kiképzőtáborokban nincsenek oktatótermek sem.

Ez egy fa-, karton- és hullámlemezből álló épület, ami nyáron +80 fokra melegszik, télen pedig hideg van benne. A vízcsap kilométerekre található, vizet hozni lehetetlen – csak gyalog lehet elmenni érte. Kellene, hogy legyenek föld alatti óvóhelyek és földalatti oktatótermek

 – tette hozzá. 

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, elképesztő dolgok derülnek ki az ukrán kiképzésről. A besorozott újoncok túlnyomó többsége röviddel azután, hogy a kiképzőtáborokba kerül, a „különleges körülmények között eltűnt” listán végzi. A háttérben a kényszersorozás, a túlterhelés és a brutális bánásmód áll. A dezertálási arány megdöbbentő, és a kiképzők viselkedése is komoly kérdéseket vet fel.

Borítókép: A kiképzőtáborok borzalmas állapotáról mesélt egy ukrán kiképző (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

