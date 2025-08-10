Lakóautó-átépítés is van a Toyota tartozékok között

Japánban alapvetően a sportos gyári kiegészítők foglalkozásával foglalkozik a Toyotához tartozó Modellista nevű műhely, amely most lakóautó-átépítéssel bővítette kínálatát. Az alapot a műszakilag a Yaris rokonának számító, 4,26 méter hosszú Sienta egyterű jelenti, annak is a csúcs-felszereltsége, amelyet 1,5-ös benzinmotort használó öntöltő hibrid hajtás mozgat opciósan hátsó hajtómotoros összkerékhajtással.

A Toyota Sienta Juno alapvetően a padlót és az oldalfalakat borító lapokból, és az ahhoz csatlakoztatható különféle modulokból áll. Ezek segítségével aztán a használó a saját igényeihez alakíthatja a belsőt, ami lehet ágy, pihenőszoba vagy épp iroda is. Az alapjármű 570 900 jennel drágább a sima ötszemélyes változatnál, ehhez hozzájön még a modulok ára, amelyből mindenki olyan és annyit vesz, amennyit akar.

Az alapmodul 69 300 vagy 72 600 jen attól függően, 12 vagy 24 cm magas, a Párna modul 20 900 jen, az Oldalsó asztal 31 900 jen, a Munkapad 44 ezer jen, és kérhető felfújható Matrac 22 ezer jenért. Az egyszerűség kedvéért a Modellista előre konfigurált csomagokat is kínál Chill, Refresh, Focus és Comfort néven.

