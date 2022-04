Elképesztő kapushiba is kellett hozzá, hogy a Pool kiejtse a Cityt

Így amikor a Citynek szombaton, a FA-kupa elődöntőjében újra a Liverpool ellen volt jelenése, Pep Guardiola alaposan felforgatta a kezdőcsapatát, az Atlético elleni meccshez képest – talán a sűrű menetrendet is szem előtt tartva – hét helyen változtatott.

A csereemberek viszont nem voltak képesek a manchesteri gárdától megszokott teljesítménnyel előrukkolni, a Liverpool többet passzolt, lőtt kapura, illetve labdatartásban és gólokban is ellenfele fölé nőtt. A Vörösök már az első helyzetüket gólra váltották a 9. percben: Andy Robertson kanyarintotta a labdát a kapu elé, a játékosok közül Ibrahima Konaté ugrott a legmagasabbra, és a hálóba bólintott. (0-1)

A manchesteri kupakapus, Zackary Steffen hathatós segítségének köszönhetően a 17. percben két gólra dagadt a liverpooli előny. John Stones hazaadása után az amerikai hálóőr addig pepecselt a kirúgással, míg Sadio Mané odaszáguldott a kapu elé, és becsúszva gólt szerzett. (0-2)

A szenegáli szélső egyik kedvenc ellenfelei közé tartozik a City (a 2014/15-ös idény kezdete óta egy játékos sem rezegtette meg többször az égszínkékek hálóját nála többször), ezt egy második találattal is szemléltette a 45. percben. Thiago Alcántara pörgette a labdát a tizenhatos sarkában magányosan álldogáló Mané elé, a 30 éves játékos pedig külsővel a bal sarokba vágta azt. (0-3)

A Premier League címvédőjének tehát fel volt adva a lecke a második félidőre, de nem riadt vissza ettől, és a fordulás után azonnal szépített. Fernandinho kiváló passzal hozta helyzetbe Gabriel Jesúst, aki forgolódott kicsit a kapu előtt, majd középre adta a labdát, Jack Grealish pedig senkitől sem zavartatva a bal sarokba lőtt. (1-3)

A második játékrészben aktívabb volt a City, de újabb gólt csak a rendes játékidő végén tudott szerezni. Bernando Silva találata túl későn jött, s bár a manchesteri csapat az egyenlítésért is rohamozott, a Vörösök 3-2-re győztek. A Liverpool így Jürgen Klopp irányítása alatt először jutott be a FA-kupa döntőjébe, és továbbra is nyitott előtte az út, hogy négy trófeát hódítson el az idényben (a ligakupát már megnyerte).

A másik elődöntőben vasárnap este (17.30, tv: Spíler 1) a Chelsea és a Crystal Palace csap össze egymással.