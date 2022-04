Diego Simeone kigúnyolta a City játékosait, de utána gratulált nekik

A Manchester City szerdán 0-0-t játszott az Atlético Madrid vendégeként, és ez továbbjutást ért Josep Guardiola együttesének, amely a párharc első felvonását egy hete hazai pályán 1-0-ra megnyerte. A visszavágó 103 percig tartott (!) sérülések, a végén az angolok időhúzása és egy nagy csetepaté miatt, ebben a 90. percben a csapatok szinte minden tagja részt vett. Daniel Siebert német játékvezető a hazaiaktól Felipét második sárga lappal kiállította, aki megrúgta a földre került Fodent, a súlyos sportszerűtlenség után tört ki a balhé.

A találkozó legvégén, a 102. percben a spanyoloktól Correa tíz méterről Ederson kapusba vágta a labdát – nem sokon múlt, hogy még jöjjön 2x15 perc hosszabbítás.

Egy hete a manchesteri találkozón a spanyolok csak a védekezésre fókuszáltak, és a visszavágó első félidejében is a City birtokolta jóval többet a labdát, fordulás után azonban teljesen megváltozott a játék képe. Az Atlético Madrid 65 ezer fős szurkolótáborától hajtva nagy rohamokat vezetett.

– A második félidőben az Atlético fölénk kerekedett, szerencsénk volt, hogy nem kaptunk gólt. A végén teljesen beszorultunk, és Fernandinho (aki a 79. percben állt be – a szerk.) hátul hatalmas munkát végzett. Alkalmazkodnunk kellett az ellenfélhez, mert ha valaki így játszik ellenünk, mint az Atlético tette a második félidőben, akkor nem birtokoljuk eleget a labdát, és nem tudjuk felépítemi a támadásainkat, ahogy szoktuk. Szenvedtünk, mintha elfelejtettünk volna futballozni, ám az ellenfél nagyon-nagyon jó volt. A két mérkőzést nézve azonban úgy gondolom, hogy megérdemelten jutottunk mi az elődöntőbe – nyilatkozta Guardiola.

A mérkőzés legjobb játékosának a Manchester City védelméből John Stonest választották, aki a következőket mondta:

– Tudtuk, hogy rázós helyre jövünk. Én ugyan most először léptem pályára itt, de felkészítettek arra, hogy mi vár ránk, és hősiesen kellett védekeznünk. A negyeddöntő két mérkőzésén nagyon jól játszottunk egy tapasztalt csapat ellen. Tudtuk, hogy néha megpróbálnak úgy viselkedni, mint most a hajrában, de azt gondolom, jól kezeltük ezt is.

Az Atlético Madrid trénere, Diego Simeone a meccsen tőle nem szokatlanul rengeteget hisztizett, a végjátékban gúnyosan megtapsolta a földre kerülő angol játékosokat, akik közül azért nem mindenki húzta az időt. Simeone a játékvezetőnek is beszólt, ezért sárga lapot kapott, nem sokkal a lefújás után viszont már higgadtan és sportszerűen értékelt:

– Mindent megtettünk, hogy megnyerjük a mérkőzést, nem sikerült, így természetesen csalódott vagyok. Ugyanakkor egy kivételes, extra ellenféllel szemben buktunk el. Úgy, hogy most megfojtottuk a játékát, nem tudtak helyzetbe kerülni ellenünk, pedig sokszor három-négy gólt szereznek. Viszont mi sem tudtunk gólt szerezni, így kénytelenek vagyunk gratulálni nekik a továbbjutásukhoz. Ezzel együtt büszke vagyok a csapatomra, ahogy ma játszott a fantasztikus szurkolóinktól támogatva. Kétség nem fér hozzá, a szurkolóink is büszkék ránk, ám a lényeg mégiscsak az, hogy nem nyertünk.

A lefújás után a kiesés ellenére az Atlético-tábor dalra fakadt, ünnepelte a csapatát, értékelve, hogy nagy csatában maradt alul, hatalmasat küzdve.

– Büszke vagyok a csapatunkra és a szurkolóinkra is – mondta Koke. – Éhesek voltunk a sikerre, nagyon szerettünk volna továbbjutni, mindent meg is tettünk ennek érdekében, mégsem vagyunk ott az elődöntőben. A második félidőben kockáztatnunk kellett, többet támadtunk, hiszen egy góllal már hosszabbításra menthettük volna a párharcot, de sajnos nem sikerült.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:

Atlético Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 0-0, piros lap: Felipe (92., Atlético Madrid). Továbbjutott: a Manchester City 1-0-s összesítéssel.

Liverpool (angol)–Benfica (portugál) 3-3 (1-1), gólszerzők: Konate (21.), Firmino (55., 65.), illetve Ramos (32.), Jaremcsuk (74.), Nunez (83.). Továbbjutott: a Liverpool 6-4-es összesítéssel.

Kedden játszották:

Real Madrid (spanyol)–Chelsea (angol) 2-3 (0-1, 1-3, 2-3), hosszabbítás után, továbbjutott: a Real Madrid 5-4-es összesítéssel.

Bayern München (német)–Villarreal (spanyol) 1-1 (0-0), továbbjutott: a Villarreal 2-1-es összesítéssel.

Az elődöntőben a Liverpool a Villarreallal, a Manchester City pedig a Real Madriddal találkozik, azaz spanyol–angol párharcok lesznek, s az első meccseket Angliában játsszák. Az első mérkőzéseket április 26-án és 27-én, míg a visszavágókat egy héttel később rendezik. A döntőre május 28-án, Párizsban kerül sor.

