A Manchester City jutott tovább a BL talán legcsúnyább meccsén

A párharc állása érthetően rányomta a bélyegét a játék képére a kezdés után. A vendégek az előnyük birtokában labdatartásból ritmust váltva akartak szerencsét próbálni, a házigazda viszont roppant agresszíven letámadott, és szemlátomást szerette volna felpörgetni a ritmust. Ebből az sült ki, hogy az angolok nemigen tudtak kibontakozni, a spanyoloknál kevesebbet volt a labda, mint ők az kívánatosnak tartották, így pedig helyzet nem alakult ki. Az egyetlen említésre méltó esemény az lett, hogy a 10. percben Felipe egy felugrásnál letarolta Fodent, akit öt percig kellett ápolni, és bekötött fejjel tért vissza.

Fotó: Rodrigo Jiménez

Ez így ment fél órán át, amikor a City a 30. percben nagyon közel került a gólhoz. Walker jobbról adott be, Fodenhez, majd tőle Gündogan elé került a labda, aki középről, 8 méterről a jobb kapufát találta el, majd előrevetődve fejjel ismételhetett, ekkor Felipe mentett a gólvonal előtt, majd a spanyol védelem felszabadított. Fokozatosan az angolok kezébe került az irányítás, az Atlético ritkábban jutott a támadásvezetés lehetőségéhez. A City csaknem hetven százalékban birtokolta a labdát, és esélyt sem adott a hazai együttesnek a gólszerzésre.

A szünetet követően azonban nagyot fordult a kép, a madridiak nekiestek az ellenfelüknek, most az angolok lépték át csak elvétve a felezővonalat. Griezmann 17 méteres lövése zúgott el a jobb kapufa mellett, majd Diego Simeone egyszerre hármat cserélt, így frissítette az Atléticót. Josep Guardiola a másik oldalon kényszerült a cserékre, előbb De Bruyne, majd Walker sántikált le a pályáról. Nagyon nyomott a hazai csapat, a City szinte csak védekezett, ám a 77. percben De Paul bal alsó sarkot kevéssel elkerülő lövése volt a legveszélyesebb momentum. A 86. percben viszont forró lett a levegő a vendégek kapuja előtt: Correa passzát Cunha kissé balról, tízről az előtte álló Stones-ba rúgta, a szögletre Ederson kapus rosszul lépett ki, Aké pedig a jobb alsó sarok mellé fejelt három méterről, Szavics bevetődott ugyan, de nem már nem érte el a labdát.

Roppant ideges hangulatban teltek az utolsó percek, volt tülekedés, lökdösődés is. A játékvezető három spanyolnak is sárga lapot adott a tömegjelenetet követően, az egyiket Felipének, aki a balhét megelőzően felrúgta Fodent, neki ez volt a második, és így le kellett mennie a pályáról. Kilenc perc volt a hosszabbítás, amiből tizenhárom lett, az Atlético emberhárányban is ment előre, amire majdnem ráfizetett, de egyrész nem volt má választása, másrészt Gündogan kihagyta a ziccert. Csúnya, de izgalmas meccs volt, amelyen a játékvezető kilenc sárga és egy piros lapot osztott ki, a végén renegeteg volt az időhúzás, sokat állt a játék. A két ellentétes félidő után a Manchester City megőrizte az első mérkőzésen szerzett előnyét, továbbjutott, és így nincs harmadik spanyol csapat a Real Madrid és a Villarreal mellett a Bajnokok Ligája elődöntőjében, ahol a Manchester City a Real Madriddal találkozik majd.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 2. mérkőzés: Atético Madrid (spanyol) – Manchester City (angol) 0-0, Madrid, Wanda Metropolitano, 68 000 néző, jv.: Siebert (német). Kiállítva: Felipe (92.). Továbbjutott: Manchester City 1-0-lal.

Borítókép: Egy harcos jelenet a mérkőzésből (Europress/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)