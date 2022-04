Ma este már muszáj lesz támadnia az Atlético Madridnak

A Bajnokok Ligája negyeddöntőinek mai visszavágóit tehát a Premier League két topcsapata, a Manchester City és a Liverpool várja kedvezőbb helyzetből, s az angol élvonalban vasárnap éppen egymás ellen játszottak. A meccs Manchesterben 2-2-re végződött (Kevin de Bruyne és Gabriel Jesus, illetve Diego Jota és Sadio Mané talált be), a tabellán így továbbra is a City vezet egy ponttal a Pool előtt. De Bruyne a múlt héten az Atlético Madrid ellen is eredményes volt az Etihad Stadonban, a City az ő 70. percben szerzett góljával gyűrte le 1-0-ra a csak a védekezésre fókuszáló spanyolokat. Akiknek ma nyerniük kellene, ám ez a legutóbbi hat hazai BL-meccsén nem jött össze nekik. Az Atlético a 2021/22-es kiírásban a csoportjában a Portóval 0-0-t játszott, a Liverpooltól 3-2-re kikapott, majd a Milantól is 1-0-ra (a záró körben 3-1-re győzött Portóban, így jutott tovább az angolok mögött), a nyolcaddöntőben pedig a Manchester Uniteddel is csak 1-1-re végzett.