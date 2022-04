A City és a Liverpool gondoskodott az izgalmas végjátékról

Az elmúlt négy évben a Liverpool és a Manchester City kettőse uralta a Premier League-et, előbbi egy, utóbbi három bajnoki címet gyűjtött be. Ebben az idényben is e két klub fut versenyt egymással, nyolc fordulóval az évadot lezáró sípszó előtt mindössze egy pont választotta el a két bajnokaspiránst. A Citynél volt a pontelőny, ráadásul a világoskékek otthonában került sor vasárnap a bajnoki döntőnek is beillő mérkőzésre, ahol Pep Guardiola kinevezése (2016 nyara) óta a Liverpool nem tudott PL-meccset nyerni, így minden adott volt a manchesterieknek, hogy megerősítsék vezető helyüket a tabella élén.

Ennek megfelelően nagy étvággyal kezdte a találkozót a házigazda. Öt perc sem telt el, és kis híján megszerezte a vezetést, Alisson Becker azonban remek védéssel állta útját Raheem Sterling lövésének. Néhány másodperccel később viszont már a brazil kapus is tehetetlen volt. Bernando Silva szabadrúgása után Kevin de Bruyne rávezette a labdát a vendégek védőire, majd a tizenhatos széléről lövést eresztett meg, ami Joel Matipon és a kapufán megpattanva a Liverpool kapujába vágódott. A belga középpályás zsinórban negyedik mérkőzésén volt eredményes. (1-0)