Olyan szégyen eshet meg a patinás klubbal, mint még soha

– Most csak a pályán mutatott teljesítményünk beszélhet helyettünk – fogalmazott a legutóbbi vereség után Frank Lampard. – Kilenc meccsünk van még hátra (egy mérkőzésüket korábban elhalasztottak – a szerk.), a lelkünket is kitesszük ezeken a találkozókon.

Könnyen előfordulhat azonban, hogy ez sem lesz elég, mert a sorsolást látva kevés érv szól amellett, hogy az Everton elkerüli a másodosztályt. Többek között a Manchester United, a Chelsea és a Liverpool ellen is rangadót játszanak még a következő hetekben.

Az Everton hátralévő mérkőzései a Premier League-ben: Everton–Manchester United Everton–Leicester Liverpool–Everton Everton–Chelsea Leicester–Everton Watford–Everton Everton–Brentford Everton–Crystal Palace Arsenal–Everton

Az önbizalomhiány a legnagyobb baj?

Lampard szerint a szombati, United elleni rangadó előtt játékosai önbizalmát kell helyreállítani.

– Ha az ember veszít, az próbára teszi a hitét – magyarázta Lampard a Burnley elleni vereség után. – A játékosok csalódottak, de a legutóbbi meccsen nyújtott teljesítményükkel nem voltam elégedetlen. Ugyanakkor elkerülhető gólokat szereztek ellenünk.

Nekem nincs szükségem arra, hogy felemeljen valaki, most nekem kell felemelnem másokat.

És bármennyire is rosszul érezzük ma este, holnaptól már a szombati meccsre kell összpontosítanunk. A Manchester United elleni egy teljesen más mérkőzés lesz. Nagy lesz a nyomás rajtunk. Nem tehetünk úgy, mintha a tegnapi vereség nem történt volna meg, de a United ellen jobbnak kell lennünk.

Nincs visszaút?

A külső szemlélők szerint nem csak a rájuk váró nehéz mérkőzések miatt vannak szinte kilátástalan helyzetben Lampard tanítványai. Az idényben mindössze egyszer diadalmaskodtak vendégként, és mindössze hat pontot kapartak össze más csapatok otthonában – ennél rosszabb mutatókkal egy együttes sem rendelkezik a ligában. A Burnley vezetőedzője, Sean Dyche is erre hívta fel játékosai figyelmét, amikor a szünetben egygólos hátrányban álltak az Evertonnal szemben.

Én is voltam már hasonló mélységekben. Tudom, milyen helyzet ez, nekünk is vannak hullámvölgyeink minden idényben. Nehéz ezt megmagyarázni, de néha olyan érzése van az embernek egy csapattal kapcsolatban, hogy nem tudja, miként lehet nyerni. Ezért mondtam is a fiúknak a szünetben, hogy nem vagyok benne biztos, az Everton képes győzni, főleg idegenben. Elmagyaráztam a játékosaimnak, hogy ezt a tudatot kell erősítenünk az ellenfélben. Ezt azzal tudjuk elérni, ha a támadásaink feljavulnak, és agresszívebben játszunk.

Dominic Calvert-Lewin önmaga árnyéka ebben az idényben. Fotó: EPA/Andy Rain

Az angol futballban igencsak jártas, az egykoron a többek között a West Hamnél, a Southamptonnál és a Spursnél is megfordult Harry Redknapp szerint az Everton nem kerülheti el a kiesést.

– Nagyon gyenge játékosaik vannak – nyilatkozta márciusban a jelenleg a Bournemouth tanácsadójaként dolgozó szakember. – A televízión néztem őket, és Jamie Carragher azt mondta róluk, hogy olyanok, mintha a másodosztályba tartozó védőket látna. Ha játékosonként elemeznénk a csapatot, csak rossz dolgokat mondhatnánk róluk. Az Everton igazolásai nagyon félresikerültek, átlagos játékosaik vannak. Franknek rendkívül nehéz dolga van. Ha sikerül benntartania őket, akkor fantasztikus eredményt ért el, mivel nagy bajban vannak. De ez az egész nem most kezdődött, az egész idényben gondokkal küszködtek.

Korábban Bajnokok Ligája-győztes menedzserei voltak a csapatnak, de ők sem tudtak semmit kihozni ezekből a játékosokból – utalt Redknapp Benítezre és Carlo Ancelottira, az Everton utolsó két vezetőedzőjére.

A játékosaiban ezek szerint már nem, Lampard így csak a csodában bízhat?

Premier League, 32. forduló:

péntek:

Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 21.00 (tv: Digi Sport 1) szombat:

Everton–Manchester United 13.30 (Spíler 1)

Arsenal–Brighton 16.00

Southampton–Chelsea 16.00 (Digi Sport 1)

Watford–Leeds United 16.00

Aston Villa–Tottenham Hotspur 18.30 (Spíler 1) vasárnap:

Brentford–West Ham United 15.00

Leicester City–Crystal Palace 15.00

Norwich City–Burnley 15.00 (Spíler 1)

Manchester City–Liverpool 17.30 (Digi Sport 1)

Borítókép: Frank Lampard (Fotó: EPA/Andy Rain)