Klopp és a törékeny virágok: ilyen távol van a bajnoki címtől a Pool

A Liverpool szerdán zsinórban kilencedik bajnokiját nyerte meg. A találkozó kiegyenlített csatát hozott, az Arsenal 54 percen keresztül tartotta a lépést a Vörösökkel, de Diogo Jota és Roberto Firmino nyolc percen belül szerzett két góljára nem volt válasza. Az Ágyúsok ennek ellenére a tabella negyedik helyén állnak, és már hosszú évek óta nem voltak ilyen magasságokban: legutóbb a 2015/16-os idényben végeztek Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióban. Beérni látszik Mikel Arteta munkája, ezt maga a fiatal vezetőedző is elismerte a vereség után:

– Azt hiszem, ez a mérkőzés megmutatta, hogy újabb lépést tettünk, már kisebb a lemaradásunk a Liverpoolhoz képest. A pálya többi részén egy szinten voltunk velük, vagy talán még jobbak is náluk, de a kapu előtt nyújtott teljesítményükkel megnyerték a meccset. Kemény csatára késztettük a bajnokság jelenlegi legjobb csapatát, szóval dicséret jár a játékosaimnak. Meg akarom nyerni az összes mérkőzésünket, de nagyon büszke vagyok a srácokra a teljesítményük miatt, és a szurkolókra is, akik a lefújás pillanatáig támogattak minket. Ehhez hasonló hangulatot még nem tapasztaltam a klubnál – nyilatkozta az Arsenal menedzsere.

A Liverpoolt irányító Jürgen Klopp nem hazudtolta meg önmagát, amikor az összecsapás értékelésére került a sor. Többek között azt is elismerte, néhány fontos részlet mellett elsiklott a figyelme.

– Nem láttam, ki szerezte a második gólunkat, de aztán Bobby (Roberto Firmino – a szerk.) sárga lapot kapott. Szóval gondoltam, hogy nem kapta volna le magáról a mezt, ha egyébként Hendo (Jordan Henderson) talált be.

Jordan Henderson (balra) és Roberto Firmino gólöröme. Fotó: NEIL HALL

A német sztáredzőnek van oka a viccelődésre, hiszen csapata kiváló formában van, és újabb sikerével egy pontra megközelítette a Premier League-ben listavezető Manchester Cityt, pedig januárban még tizenegy pont volt a különbség a tabellán a két együttes között. Klopp sem bízza el magát, már csak azért sem, mert a Liverpool még minden sorozatban versenyben van, amelyben elindult (a ligakupát már meg is nyerte), tehát nagyon sűrű a menetrendje.

– A pillanat a legtörékenyebb virág a világon. Ha valaki végigsétál rajta, akkor újra dolgoznod kell rajta, hogy visszatérj a korábbi formádhoz. Jó passzban vagyunk, de a ritmusunk része, hogy minden három-négy napban játszanunk kell, szóval ez így nagyon intenzív. Azt hiszem, tizenhárom meccsünk volt, amióta az Arsenallal találkoztunk a ligakupában. Nekik csak hét mérkőzésük volt azóta, nekünk hattal több. Folyamatosan utazunk, egyszer itt vagyunk, másszor ott. Más hotelekben ébredünk, az ember csak próbálja megjegyezni a szobaszámát és megtalálni, hol van az étterem. De ne értsenek félre, nem panaszkodunk, hiszen versenyben akarunk lenni minden trófeáért, amiért ebben az idényben elindultunk.

Végtére is tíz év múlva senki sem fog azzal büszkélkedni, hogy egy ponttal lemaradva második lett. Különleges csapatunk van, és megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a jelenlegi helyzetből.

A Vörösöknek minden esélye megvan a bajnoki címre annak ellenére is, hogy kilenc fordulóval az idény lezárulta előtt lépéshátrányban vannak a manchesteriekhez képest. A két csapat április 10-én az Etihad stadionban csap össze egymással, a találkozó tehát akár bajnoki döntőnek is tekinthető. Klopp azonban figyelmeztetett, addig még sok feladat vár a fiaira.

– Az igazat megvallva, nem sokat gondolkozom a Cityn. Az egyetlen esélyünk, hogy őrületes számú futlballmeccset nyerünk meg, hiszen a vetélytársunk is ezt teszi. Az elmúlt években elképesztő magasságokba húztuk fel egymást. Nem gondolom, hogy nehéz lenne egy embernek három naponta arra koncentrálnia, amit csinálnia kell, a problémát a fizikai leterhelés jelenti. Most nem a City ellen harcolunk, hiszen csak három-négy hét múlva lesz az egymás elleni meccsünk, de kemény csatára kényszerítjük majd őket. Jelenleg jó formában vagyunk és a hangulatunkra sem lehet panasz, de csak úgy érhetjük el a céljainkat, ha minden erőnkkel ezeken dolgozunk. Most csak az érdekel, hogyan készüljünk fel a következő mérkőzésre – tette hozzá a Liverpool német mestere.

Premier League, 27. forduló:

Arsenal–Liverpool 0-2 (0-0)

gólszerzők: Jota (54.), Firmino (62.)

Borítókép: Jürgen Klopp az Arsenal elleni bajnokin (Fotó: EPA/Neil Hall)