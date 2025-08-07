Dodik elítélése destabilizálhatja a Nyugat-Balkánt

Milorad Dodik korábban úgy fogalmazott, hogy az ellene szóló ítélet alapvetően meghatározza majd Bosznia jövőjét és „halálos csapást mérhet” Bosznia-Hercegovinára. Felvetette az entitás függetlenné válásának lehetőségét. Bosznia-Hercegovina politikai és alkotmányos berendezkedését a boszniai háborút lezáró, 1995-ös daytoni békemegállapodás határozza meg.
A Magyar Külügyi Intézet kutatója, Viola Cintia lapunknak elmondta: a börtönbüntetés pénzbírsággal is kiváltható, így Dodiknak nem kell börtönbe vonulnia.
Dodik hatalmát a közügyektől való eltiltás rendíti meg igazán.
Az ítélet értelmében a boszniai központi választási bizottság (CIK) megvonta Dodiktól az elnöki mandátumát, ami miatt a boszniai törvények szerint 90 napon belül előre hozott elnökválasztást kell kiírni.
Dodik jelezte, hogy fellebbezni fog az alkotmánybíróságnál és kinyilvánította: nem megy sehova, „nincs megadás”. Bejelentette, népszavazást ír ki, hogy kiderüljön, a boszniai szerbek egyetértenek-e a választási bizottság döntésével. A tervek szerint a referendumon azt fogják kérdezni a boszniai szerbektől, hogy el kell-e fogadni a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányának semmibe vételét.
Az eljárás politikai vihart kavart Bosznia-Hercegovinában és a regionális stabilitást is érinti
Az elnök pártja a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) is ragaszkodik ahhoz, hogy ez a döntés alkotmányellenes és politikai indíttatású, ami Bosznia-Hercegovina belpolitikai helyzetét tovább fokozza, és nyilvánvalóan destabilizálóan hat a Nyugat-Balkán békéjére és biztonságára
– hangsúlyozta a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
Bár fegyveres eszkalációtól nem kell tartani és a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság elszakadásának sincs realitása, ugyanakkor ez a folyamatos feszültség erodálja a nemzetközi közösségbe vetett bizalmat Bosznia-Hercegovinában
– mutatott rá a szakértő.
Dodik reakciója
Milorad Dodik elutasította az ítéletet, és úgy fogalmazott, hogy annak következményei végzetesek lehetnek. A közösségi médiában közzétett reagálásában így fogalmazott:
A Bosznia-hercegovinai Bíróság ítélete csapás a boszniai Szerb Köztársaságra. Nem ismerem el Christian Schmidt által kiszabott bűncselekményt.