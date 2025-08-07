Rendkívüli

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

Milorad DodikBosznia-hercegovinai Szerb Köztársaságdestabilizálóítéletnyugat-balkánelnök

Dodik elítélése destabilizálhatja a Nyugat-Balkánt

Jogerőre emelkedett a másodfokú ítélet Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke ellen. A döntés alapján Dodikot egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, illetve hat évre eltiltották a közügyektől. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a döntés politikai következményei komoly feszültségeket kelthetnek Bosznia-Hercegovina és az egész Nyugat-Balkán stabilitása szempontjából.

Szabó István
2025. 08. 07. 11:19
Milorad Dodik boszniai szerb elnök jelezte, nem fogadja el az ellene hozott ítéletet Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Milorad Dodik korábban úgy fogalmazott, hogy az ellene szóló ítélet alapvetően meghatározza majd Bosznia jövőjét és „halálos csapást mérhet” Bosznia-Hercegovinára. Felvetette az entitás függetlenné válásának lehetőségét. Bosznia-Hercegovina politikai és alkotmányos berendezkedését a boszniai háborút lezáró, 1995-ös daytoni békemegállapodás határozza meg.

Dodik
Milorad Dodik, Bosznia-Hercegovina Boszniai Szerb Köztársaságának elnöke (Fotó: AFP/Oliver Bunic)

A Magyar Külügyi Intézet kutatója, Viola Cintia lapunknak elmondta: a börtönbüntetés pénzbírsággal is kiváltható, így Dodiknak nem kell börtönbe vonulnia.

Dodik hatalmát a közügyektől való eltiltás rendíti meg igazán.

Az ítélet értelmében a boszniai központi választási bizottság (CIK) megvonta Dodiktól az elnöki mandátumát, ami miatt a boszniai törvények szerint 90 napon belül előre hozott elnökválasztást kell kiírni. 

Dodik jelezte, hogy fellebbezni fog az alkotmánybíróságnál és kinyilvánította: nem megy sehova, „nincs megadás”. Bejelentette, népszavazást ír ki, hogy kiderüljön, a boszniai szerbek egyetértenek-e a választási bizottság döntésével. A tervek szerint a referendumon azt fogják kérdezni a boszniai szerbektől, hogy el kell-e fogadni a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányának semmibe vételét.

Az eljárás politikai vihart kavart Bosznia-Hercegovinában és a regionális stabilitást is érinti

Az elnök pártja a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) is ragaszkodik ahhoz, hogy ez a döntés alkotmányellenes és politikai indíttatású, ami Bosznia-Hercegovina belpolitikai helyzetét tovább fokozza, és nyilvánvalóan destabilizálóan hat a Nyugat-Balkán békéjére és biztonságára

– hangsúlyozta a Magyar Külügyi Intézet kutatója.

Viola Cintia, a Magyar Külügyi Intézet kutatója (Fotó: MKI)

Bár fegyveres eszkalációtól nem kell tartani és a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság elszakadásának sincs realitása, ugyanakkor ez a folyamatos feszültség erodálja a nemzetközi közösségbe vetett bizalmat Bosznia-Hercegovinában

– mutatott rá a szakértő.

Dodik reakciója

Milorad Dodik elutasította az ítéletet, és úgy fogalmazott, hogy annak következményei végzetesek lehetnek. A közösségi médiában közzétett reagálásában így fogalmazott:

A Bosznia-hercegovinai Bíróság ítélete csapás a boszniai Szerb Köztársaságra. Nem ismerem el Christian Schmidt által kiszabott bűncselekményt.

A vádirat szerint Dodik nem hajtotta végre a nemzetközi közösség főképviselője, Christian Schmidt döntéseit, és aláírta a főképviselő jogköreinek elutasításáról szóló törvényt, amiért vádat emeltek ellene. Érdekesség, hogy az ellene alkalmazott büntető törvénykönyvi rendelkezést éppen Schmidt módosította, válaszul a boszniai szerb politikusok fellépésére.

Kiállás Dodik mellett

Magyarország diplomáciai kapcsolatai a bosznia-hercegovinai államszövetségen belül a Szerb Köztársasággal erősek. Milorad Dodik Budapest politikai szövetségese, így Orbán Viktor miniszterelnök is kiállt korábban Dodik mellett.

Orbán Viktor és Milorad Dodik (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció/Benko Vivien Cher)

Egy demokráciában nincs helye jogi boszorkányüldözésnek

– fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Viola Cintia arról is beszélt, hogy Alekszandar Vucsics szerb elnök ugyan már korábban kiállt Milorad Dodik mellett azonban a jelenlegi turbulens szerb belpolitikai helyzet miatt a szerb államfő a belföldi eseményekre koncentrál, így Dodik az Egyesült Államokat és Oroszországot vetette fel lehetséges partnerként.

A Dodik elleni ítélet fordulópontot jelent Bosznia-Hercegovina és a Nyugat-Balkán jövőjében, a fokozódó politikai feszültség és a nemzetközi bizalom megrendülése pedig jelentős kockázatot hordoz a régió stabilitása szempontjából.

Borítókép: Milorad Dodik boszniai szerb elnök jelezte, nem fogadja el az ellene hozott ítéletet (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.