Rendkívüli

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

Kocsis Mátéiszlamista terrorizmusterrorizmusillegális bevándorlásmigrációs

„A migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár” – Egy évtizede kezdődtek az európai merényletek

Kocsis Máté videóval hívta fel a figyelmet a Willkommenskultur hatásaira.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 11:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár” – ezzel, az Orbán Viktor miniszterelnöktől származó idézettel indult Kocsis Máté új, Facebookra feltöltött videója. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy előzetest osztott meg, amely az illegális bevándorlók által elkövetett terrorista merényletekről szól. Emlékeztetnek benne – többek között – a 2015 januárjában történ Charlie Hebdo szerkesztőségében történt mészárlásra, a szintén az évben történt párizsi lövöldözésre, amely 130 halálos áldozattal járt.

A videó végén a Wilkommenskultur kifejezés látható, utalva ezzel a nyugati világra végzetes hatással lévő bevándorláspolitikára. Kocsis Máté bejegyzését kiegészítette azzal, hogy „hamarosan”, tehát feltételezhetően egy hosszabb videót is láthatunk a témában.

 

Borítókép: Képernyőkép Kocsis Máté videójából (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu