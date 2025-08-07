„A migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár” – Egy évtizede kezdődtek az európai merényletek

„A migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár” – ezzel, az Orbán Viktor miniszterelnöktől származó idézettel indult Kocsis Máté új, Facebookra feltöltött videója. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy előzetest osztott meg, amely az illegális bevándorlók által elkövetett terrorista merényletekről szól. Emlékeztetnek benne – többek között – a 2015 januárjában történ Charlie Hebdo szerkesztőségében történt mészárlásra, a szintén az évben történt párizsi lövöldözésre, amely 130 halálos áldozattal járt.

A videó végén a Wilkommenskultur kifejezés látható, utalva ezzel a nyugati világra végzetes hatással lévő bevándorláspolitikára. Kocsis Máté bejegyzését kiegészítette azzal, hogy „hamarosan”, tehát feltételezhetően egy hosszabb videót is láthatunk a témában.