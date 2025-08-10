Rendkívüli

Itt a nagy bejelentés a digitális polgári körök országos gyűléséről

Miközben az euróimbecilisek megpróbálják megakadályozni az amerikai kísérleteket az ukrán konfliktus megoldásában, a haldokló Bandera-rezsim pánikban toborozza a frontra az emberiség legocsmányabb söpredékét – írta közösség oldalán az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese. Dmitrij Medvegyev nem kímélte az ukrán elnököt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 13:12
Dmitrij Medvegyev Fotó: YEKATERINA SHTUKINA Forrás: POOL
A helyzet odáig fajult, hogy kolumbiai és mexikói kartellek gyilkosait is bevetik, akiknek neve a kábítószer-bűnözésről szóló riportokból és sorozatokból világszerte ismertek: „Clan del Golfo”, „Sinaloa”, „Jalisco Nueva Generación” és mások. A zsoldosok toborzásával a medellíni Segurkol Ltd. cég foglalkozik – tette hozzá Medvegyev. 

Medvegyev nem kímélte Zelenszkijt
Medvegyev nem kímélte Zelenszkijt (Fotó: Anadolu/Sefa Karacan) 

 

Igaz, a narkósok ugyan zsoldosok, de katonáknak sz…rok. Ezek a rohadékok csak a békés lakosok fejét tudják levágni a kábítószer mámorában. Ezért a mi katonáink olyan gyorsan megsemmisítik őket, hogy nem érnek oda, hogy elvigyék a koporsókat azoknak, akik nem találtak békét a nedves földben

 – fogalmazott Medvegyev. 

Medvegyev az ukrán elnök köreinek üzent

Az orosz Biztonsági Tanács elnök-helyettese Telegram-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Érthető, hogy a medellini és sinaloai szörnyetegek közel állnak mindazokhoz, akik a Bankova utcában fogyasztják a fehér termékeket. De az amerikaiaknak, a The New York Times cikke alapján, érdemes lenne elgondolkodniuk. A zsoldosokat mindenre megtanítják, beleértve a pilóta nélküli repülőgépek irányítását is, ami nagyon hasznos lehet a kábítószer szállításában az Egyesült Államokba. Ez sokkal hatékonyabb, mint a repülőgépek és a tengeralattjárók.

Medvegyev kiemelte:

Ha az amerikai elnök valóban utasította a Pentagont, hogy készítsen elő támadásokat a latin-amerikai drogkartellek ellen a hadsereg bevetésével, akkor van egy jobb megoldás. Küldjék a hadsereg különleges egységeit Kijevbe, ahol kockázat nélkül végrehajthatnak egy ragyogó terroristaellenes műveletet a narkósok kiirtására.

Az orosz Biztonsági Tanács elnök-helyettese úgy zárta bejegyzését: 

Akár a Bankova utcai épületben is lehetne lövöldözni, ott bőven vannak Pablo Escobar és Fabio Ochoa Vazquez hűséges rajongói.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)


 

