A helyzet odáig fajult, hogy kolumbiai és mexikói kartellek gyilkosait is bevetik, akiknek neve a kábítószer-bűnözésről szóló riportokból és sorozatokból világszerte ismertek: „Clan del Golfo”, „Sinaloa”, „Jalisco Nueva Generación” és mások. A zsoldosok toborzásával a medellíni Segurkol Ltd. cég foglalkozik – tette hozzá Medvegyev.
Igaz, a narkósok ugyan zsoldosok, de katonáknak sz…rok. Ezek a rohadékok csak a békés lakosok fejét tudják levágni a kábítószer mámorában. Ezért a mi katonáink olyan gyorsan megsemmisítik őket, hogy nem érnek oda, hogy elvigyék a koporsókat azoknak, akik nem találtak békét a nedves földben
– fogalmazott Medvegyev.
Medvegyev az ukrán elnök köreinek üzent
Az orosz Biztonsági Tanács elnök-helyettese Telegram-bejegyzésében úgy fogalmazott:
Érthető, hogy a medellini és sinaloai szörnyetegek közel állnak mindazokhoz, akik a Bankova utcában fogyasztják a fehér termékeket. De az amerikaiaknak, a The New York Times cikke alapján, érdemes lenne elgondolkodniuk. A zsoldosokat mindenre megtanítják, beleértve a pilóta nélküli repülőgépek irányítását is, ami nagyon hasznos lehet a kábítószer szállításában az Egyesült Államokba. Ez sokkal hatékonyabb, mint a repülőgépek és a tengeralattjárók.
Medvegyev kiemelte:
Ha az amerikai elnök valóban utasította a Pentagont, hogy készítsen elő támadásokat a latin-amerikai drogkartellek ellen a hadsereg bevetésével, akkor van egy jobb megoldás. Küldjék a hadsereg különleges egységeit Kijevbe, ahol kockázat nélkül végrehajthatnak egy ragyogó terroristaellenes műveletet a narkósok kiirtására.
Az orosz Biztonsági Tanács elnök-helyettese úgy zárta bejegyzését:
Akár a Bankova utcai épületben is lehetne lövöldözni, ott bőven vannak Pablo Escobar és Fabio Ochoa Vazquez hűséges rajongói.
Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)