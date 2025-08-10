Medvegyev posztolt: ennél durvább üzenetet nem kap ma Zelenszkij

Érthető, hogy a medellini és sinaloai szörnyetegek közel állnak mindazokhoz, akik a Bankova utcában fogyasztják a fehér termékeket. De az amerikaiaknak, a The New York Times cikke alapján, érdemes lenne elgondolkodniuk. A zsoldosokat mindenre megtanítják, beleértve a pilóta nélküli repülőgépek irányítását is, ami nagyon hasznos lehet a kábítószer szállításában az Egyesült Államokba. Ez sokkal hatékonyabb, mint a repülőgépek és a tengeralattjárók.