Guardiola: Már nem is számít, hogy megnyerjük-e a Premier League-et

A Liverpool az első félidőben magához képest szürkén teljesített, a másodikra azonban megrázta magát, és a szünet után azonnal egyenlített. Klopp elárulta, mivel hatott a játékosaira az öltözőben.

– Megmutattuk nekik az első gólunkat, mivel az remek összjáték után született, és úgy gondoltuk, több ziccerünk lehetne, ha hasonló helyzeteket tudnánk kialakítani. Hittem benne, hogy megnyerhetjük ezt a mérkőzést – magyarázta a Vörösök edzője, aki már a jövő feladataira koncentrál: – Hét mérkőzése van hátra mindkét klubnak a bajnokságban. Egyet megígérhetek, mi az utolsó pillanatig üldözni fogjuk őket. Most felkészülünk a Benfica ellen, aztán újra a Cityvel mérkőzünk meg a Wembley-ben. Meglátjuk, hogy kinek sikerül jobban az idény hajrája.

Pep Guardiola mindkét együttest megdicsérte a rangadót követően.

– Klopp szereti az ilyen bokszmeccseket. Ez egy fantasztikus reklám volt a Premier League-nek. Mindkét csapat nyerni akart, de úgy érzem, hogy mi hagytuk életben őket. A Liverpool játékát élvezet nézni, és azzal a meccs előtt is tisztában voltam, hogy milyen kemény ellenfélről van szó. Mi kiválóan teljesítettünk, nagyon büszke vagyok a csapatomra. Még hét meccsünk van hátra, mindet meg kell nyernünk, különben nincs esélyünk.

A meccs előtt azt mondtam, hogy nem számít, nyerünk vagy veszítünk-e, még ha egy rangadóról is volt szó. Hét mérkőzés nagyon sok, nehéz idegenbeli meccseink lesznek, ahogy nekik is. Nem tudom, hogy mi történik, ha mi nyerjük meg a Premier League-et, de az, hogy már az ötödik évben vagyunk versenyben érte, annyira jó érzés, hogy igazából nem is számít, győzünk-e. Persze azért meg akarom nyerni a PL-t.

Guardiola minden alkalommal hatalmas tisztelettel beszél kollégájáról, ez ezúttal sem volt másképp.

Klopp miatt válok jobb edzővé. Agresszívan támadó csapatokat épít fel. Próbálom őket utánozni ilyen szempontból. Nem vagyunk barátok Klopp-pal, nem vacsorázunk együtt. Megvan a telefonszáma, de nem szoktam őt hívogatni. Nagyon tisztelem, ezt ő is tudja. Jövő szombaton ugyanakkor megpróbálom legyőzni őt

– jelentette ki a katalán tréner.

A két együttes jövő szombaton 16.30-kor az FA-kupa elődöntőjében újra összecsap egymással.

Premier League, 32. forduló:

Manchester City–Liverpool 2-2 (2-1)

gólszerzők: De Bruyne (6.), Jesus (36.), ill. Jota (13.), Mané (46.)