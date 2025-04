Bakizott az UEFA, a BL-himnusz helyett az Európa-liga indulója harsant fel a Villa Parkban

A találkozó rosszul kezdődött a birminghamiek számára: a PSG gyorsan kétgólos előnyre tett szert – Hakimi és Nuno Mendes góljaival –, és a 28. percben már úgy tűnt, el is dőlt a párharc, hiszen

a francia sztáralakulat összesítésben már 5-1-re vezetett. Ám a Villa nem adta fel, és elképesztő tűzzel, közönsége által hajtva visszajött a meccsbe.

Három gólt rámolt be Donnarummáék hálójába – Youri Tielemans révén szépítettek, majd a második elején John McGinn bombagóljával és Ezri Konsa találatával mr vezettek –, sőt, a továbbjutást érő találathoz is nagyon közel járt, ám Donnarumma bravúros védéseinek, valamint az utolsó percben egy a gólvonal előtt blokkolt lövésnek köszönhetően egy gólt megőriztek az előnyükből, és 5-4-es összesítéssel jutottak az elődöntőbe. Persze az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a hazaiak kapujában Martinez is bemutatott vagy három olyan védést, ami egyáltalán meccsben tartotta a Villát.

A gafe do dia: o camarada do sistema de som no Villa Park tocou o hino da Europa League ao invés do hino da Champions antes de Aston Villa-PSG. 🥴



pic.twitter.com/AqOBwa9Cz9 — Yuri Dantas (@yur1dant4s) April 16, 2025

Kínos baki – himnuszcsere

Mindenesetre igencsak nagy bakival indult a találkozó, ugyanis a szinte kővé dermedt játékosoknak

a Bajnokok Ligája himnusz helyett a második számú európai kupasorozat, az Európa-liga indulója csendült fel.

Mindenki értetlenül állt a hiba előtt, ám egy szurkolói komment magyarázatot adott mindenre. A hazaiak mestere, Unai Emery korábbi csapatával, a Sevillával annyiszor elnyerte már az Európa-ligát, hogy ezzel előtte tisztelegtek, mondván, hogy a kupasorozat rövidítése, az UEL is azt jelenti, Unai Emery Liga. Persze nyilván lesz felelőse a himnuszcserének, és egy másik szurkoló azt írta a kommentjében, hogy „valakit reggel kirúgnak azért, mert nem a megfelelő himnuszt játszotta le”. Eddig nem érkezett elbocsátásról információ.

Dembélét nem érdekelte a neki megszavazott díj

Amilyen furcsán kezdődött, olyan furcsán végződött a találkozó, ugyanis a hagyományokat éppen Angliában felrúgva ezúttal nem a győztes, hanem a vesztes csapatból választották meg a meccs legjobbját. Ugyanis a díjat a francia csapat világbajnok támadójának, Ousmane Dembélének ítélték oda. A PSG sztárja kétségkívül jól játszott, ám a két kapus fent említett teljesíménye, vagy az Aston Villából a társakat remekül kiszolgáló Rashford játéka is kiérdemelte volna, hogy a találkozó legjobbja legyen. Mindenesetre valamit érezhetett Dembélé is, aki

nemes egyszerűséggel nem akarta átvenni a díjat, hiába üldözte őt a pályán a díjátadó.

Aztán vélhetően az öltözőben már nem volt visszaút, a támadó csak megkapta a neki íélt elismerést.

A PSG a négy között majd a Real Madrid-Arsenal párharc győztesével csap össze. Az elődöntők első mérkőzéseire április 29-én és 30-án, a visszavágókra pedig május 6-án és 7-én kerül sor.