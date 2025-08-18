A gomolyfelhők estére feloszlanak, éjjel többnyire derült lesz az ég. Kedden gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Csapadék nem lesz – írja előrejelzésében a Hungaromet.
Ígéretesnek tűnik, amit holnapra ígérnek a meteorológusok
Itt a holnapi időjárás.
Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. Hajnalra mérséklődik a légmozgás, kedden napközben már csak kevés helyen élénkül meg a szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál, nagyobb városok belterületein magasabb értékeket mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 26 és 32 fok között várható.
