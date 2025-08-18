hőmérsékletvízpartgomolyfelhősmeteorológus

Ígéretesnek tűnik, amit holnapra ígérnek a meteorológusok

Itt a holnapi időjárás.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 18. 17:14
illusztráció Forrás: Pexels
A gomolyfelhők estére feloszlanak, éjjel többnyire derült lesz az ég. Kedden gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Csapadék nem lesz – írja előrejelzésében a Hungaromet. 

Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. Hajnalra mérséklődik a légmozgás, kedden napközben már csak kevés helyen élénkül meg a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál, nagyobb városok belterületein magasabb értékeket mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 26 és 32 fok között várható.

 

