Van Gerwen nem lesz ott a vb-n, Littler még a rendező országba sem hajlandó belépni

Michael van Gerwen elmúlt egy éve a vb-döntős szereplése ellenére az egyik leggyengébben sikerült a profi pályafutásában, és a darts háromszoros világbajnoka a múlt csütörtöki Premier League-fordulóban, hazai közönség előtt is már az első meccsét elveszítette. Ezek után váratlan volt, hogy a müncheni European Tour-állomáson végig remekelt, a Ryan Searle elleni nyolcaddöntőben kilencnyilast is dobott, a fináléban pedig a legjobb négy között Luke Littlert búcsúztató honfitársa, Gian van Veen is 8-5-re kikapott Van Gerwentől. A pénteken a 36. születésnapját ünneplő klasszis a tornagyőzelme után odaszúrt a fiatalabb hollandnak, egyben bejelentette: 2022 és 2023 után idén is kihagyja a World Cup of Darts néven elhíresült, azonos nemzetiségű játékospároknak megrendezett világbajnokságot, amelyre június 12. és 15. között kerül sor Frankfurtban.

Michael van Gerwen biztosan, Luke Littler jó eséllyel kihagyja a World Cup of Dartsot. Fotó: ANP/Jeroen Jumelet

– Gian egy fantasztikus dartsjátékos, aki előtt fényes jövő áll, de meg kell értenie, hogy Hollandiának csak egy királya van – mondta mosolyogva Van Gerwen, mielőtt beszélt az általa háromszor megnyert csapatverseny kihagyásáról.

Idén biztosan nem alkotunk egy párt Van Veennel, mert én akkor éppen nyaralni fogok.

– A következő években talán ismét fogok szerepelni a tornán, de az is lehet, hogy többet sosem veszek részt a World Cup of Dartson.

Michael van Gerwen mellett Luke Littler sem lesz ott a németországi darts-csapatvilágbajnokságon?

A 18 éves Luke Littlert meglehetősen ellenséges hangulat fogadta Münchenben, a hétfői, elődöntős vereségét követően pedig a világbajnoki címvédő ki is fakadt: a bejelentése alapján ő is kihagyja a frankfurti csapat-vb-t.

„Nem kellett volna Münchenbe utaznom, de mindenképpen játszanom kellett.”

A legközelebbi németországi szereplésem a dortmundi lesz, és ennek nagyon örülök

– írta az Instagram-oldalán Littler a Van Veen elleni veresége után, utalva arra, hogy legközelebb október végén, a European Championship nevű tornán fog játszani Németországban. A bejelentése alapján Luke Littler a hátralévő négy németországi European Tour-fordulót és a World Cup of Dartsot is kihagyja az évben – a rajongói abban reménykednek, hogy ez egy hirtelen felindulásból leírt mondat volt, és az angol játékos később meggondolja magát.

Van Gerwen és Littler legközelebb csütörtökön este, a Premier League alapszakaszának 12., liverpooli állomásán lép táblához – a második negyeddöntőben éppen egymással mérkőznek meg.