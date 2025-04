„A magyaroknál sokkal jobb volt, mint a Premier League-ben"

Múlt hétfőn a legjobb 32 között, kedden pedig a negyeddöntőben esett ki az aktuális Players Championship-állomáson, így semmi nem utalt arra, hogy pályafutása egyik legjobb hetét fogja zárni Stephen Bunting. A 2014-es BDO-dartsvilágbajnokság és a tavalyi Masters győztese múlt csütörtökön úgy indulhatott el a Premier League berlini fordulóján, hogy az addigi nyolc játéknap egyikén sem tudott mérkőzést nyerni. Négy alkalommal is 100-as körátlag felett zárt az angol játékos, de győzelmet egyik sem ért, így nyolc vereséggel és nulla ponttal állt a nyolcfős tabella utolsó helyén.

Az angol dartsjátékos, Stephen Bunting élete első Premier League-állomását nyerte meg Berlinben, múlt csütörtökön (Fotó: DPA/Andreas Gora)

Április 3-án aztán rögtön az első negyeddöntőben megtört Bunting átka, hiszen a honfitárs Nathan Aspinall ellen elért 103,40-es körátlag már elég volt egy 6-2-es győzelemhez. Ez pedig áttörte a gátat, és az elődöntőben a 2024-es világbajnok Luke Humphries ellen is 6-2-re győzött a berlini Uber Arénában, hogy aztán a fináléban döntő leges meccsen múlja felül a 2021-ben vb-győztes Gerwyn Price-ot is. Nyolc hét alatt nulla győzelem, majd egyetlen este alatt három – Bunting így is az utolsó helyen áll a Premier League tabelláján, de már öt pontja van, és csupán nyolc egységre van a továbbjutást érő helyen álló Michael van Gerwentől.

Szombaton és vasárnap aztán Németország egy másik városában, Riesában volt jelenése Stephen Buntingnak, ugyanis az év harmadik European Tour-állomásán vett részt. Az International Darts Open pedig hasonlóan jól sikerült a szerdán 40. születésnapját ünneplő angol játékos számára, hiszen mind az öt meccsét megnyerte, így Humphriest és Aspinallt is legyőzve az első ET-fordulós sikerét is megszerezte a pályafutása során. Bunting ilyen előzmények után kedden és szerdán a leicesteri Players Championship-fordulókat kihagyja, ám csütörtökön a manchesteri PL-állomással folytatódhat a sikersorozata.

A Premier League Darts berlini állomása csak Stephen Buntingnak alakult igazán jól

Bunting berlini érdemeiből az sem von le semmit, hogy minden közismert statisztikát tekintve a múlt heti volt az eddigi leggyengébb PL-állomás 2025-ben. Az este körátlaga 95,63-as volt, mindössze Bunting és Aspinall mérkőzésén dobott valaki 100-as átlag felett, és összesen „csak” 35 darab 180-as dobás született – mindhárom mutatóban a berlini helyszín eddig a legrosszabb. A játék színvonala mellett ráadásul a szervezésé sem volt túl magas – árulta el lapunknak egy, a fordulót a helyszínen töltő magyar szurkoló.

Magyarok is voltak a berlini Uber Arena majdnem 17 ezer dartsrajongója között (Fotó: DPA/Andreas Gora)

– Már a beléptetésnél komoly gondok voltak – nyilatkozta a csütörtökön reggel Berlinbe utazó Márk a Magyar Nemzetnek. – Egy nagyobb hátizsákot vittem magammal, de alig volt benne valami, azok között pedig semmi olyan, amit ne lehetett volna bevinni. Mégis azt mondták, hogy ez túl nagy táska, és kötelező leadnom a csomagmegőrzőben, ahol a 4,5 eurós kiírás ellenére 6 eurót kellett fizetnem a tárolásért. Kifizettem, visszamentem, ám hiába mutattam a jegyet, nem tudtam belépni. Összesen tízen mentünk, és a kilenc társam már bejutott, a tizedik jegyet mégsem tudták érvényesíteni. Ezután kipróbáltam mind a 10 jegyet, hátha valaki az enyémet húzta le, de így sem sikerült a belépés.

A legismertebb berlini kosárlabda- és jégkorongcsapat otthona, a tavalyig Mercedes-Benz Arena néven szerepelt csarnok 2018-ban adott otthont először PL-dartsfordulónak, de 2022-ben például a négyes döntőre is itt került sor.

– Egyre idegesebb voltam, mert közeledett a kezdés, amit nem mellesleg 20 óráról 19 órára hoztak előre – folytatta Márk, aki egy évvel korábban Rotterdamban is volt Premier League-fordulón szurkolni. – A társaságunkból az egyik lány jobban beszél németül, ő segített kommunikálni a biztonsági személyzet négy-öt különböző tagjával és a jegyinformációs pultnál ülőkkel. Nem akarták megérteni, hogy megtörténhetett ilyen, szerintük mi hibáztunk vagy éppen csaltunk, de hosszas huzavona után végül kitöltettek velem egy nyomtatványt, ami megfelelt az eredeti jegyemnek. Mire bejutottam, már javában tartott az első negyeddöntő, így

lemaradtam Aspinall általam igencsak várt bevonulásáról, ráadásul akkor tudtam meg, hogy a kedvencem, Van Gerwen visszalépett.

El lehet képzelni, milyen lelkiállapotban voltam...

Michael van Gerwen vállsérülés miatt kihagyta a berlini PL-fordulót, így Gerwyn Price játék nélkül jutott az elődöntőbe (Fotó: ANP/Jeroen Jumelet)

A biztonsággal és a rendfenntartással akadtak gondok az Uber Arénában

– Egy hat- és egy négyfős asztalra volt foglalásunk a színpadhoz viszonylag közel, ám amikor éppen leültünk volna oda, azzal szembesültünk, hogy már elfoglalták a helyünket, mert nyolcfőssé bővítették az asztalokat. A biztonságiak ezt meg sem próbálták akadályozni, ahogyan azt sem, hogy a meccsek hajrájában hatalmas tömeg alakult ki a bevonuló zónánál, hogy a szurkolók minél közelebbről láthassák a következő mérkőzésre érkező játékosokat – idézte fel az újabb problémát Márk. – Van már tapasztalatom több budapesti dartsversenyről, köztük a magyarországi European Tour-fordulókról, úgyhogy

merem állítani, hogy a biztonság és a rend a magyaroknál sokkal jobb volt, mint a Premier League-ben.

A hangulat ugyanakkor csodálatos volt, végig énekelt és szurkolt a közönség, nem véletlen, hogy a britek és a hollandok után a németeket tartják a legnagyobb dartsrajongóknak. Nem volt a legmagasabb színvonalú este, de a kezdeti nehézségeket leszámítva örülök, hogy ott lehettem. Utólag az is kiderült, hogy látszódtunk a közvetítésben, úgyhogy ebből a szempontból is örök emlék marad ez az este. A csarnokbeli székeken hagyott repoharak összegyűjtésével pedig még a jegyár egy jelentős része is megtérült…

Márk és a tízfős társaság a következő napokat is még Berlinben töltötte, és több ikonikus sportlétesítményt is megtekintett, mielőtt szombaton este hazaindult Magyarországra. De már a hazaúton tervezték, hogy a szeptemberi Hungarian Darts Trophy után 2026-ban is elutaznak egy-egy angliai dartsversenyre: a liverpooli Premier League-állomás mellett a mineheadi UK Opent is kinézték maguknak a jövő évre, így adott esetben ott is találkozhatunk majd magyar zászlókkal a lelátón – remélhetőleg jobb biztonsági intézkedésekkel a háttérben.