Darts-vb: jöhet az álomdöntő? Van Gerwen beszólt az ellenfelének

Dobey a meccse után, de még Van Gerwenék negyeddöntője előtt úgy nyilatkozott: figyelembe véve a két játékos formáját, valamint azt, hogy Ryddzel jó barátságot ápol, a holland lenne számára a könnyebb ellenfél az elődöntőre.

– Az emberek sok zagyvaságot beszélnek, amikor nyernek – reagált az angol játékos kijelentésére Van Gerwen, aki bízik abban, hogy ha elég jól játszik, Dobey megremeg majd a nyomás alatt.

Littler szerint őt tartják esélyesnek

A negyeddöntőbe három korábbi bajnok is bejutott az idei darts vb-n, az elődöntőbe viszont már csak Van Gerwen. Price mellett kiesett a kétszeres győztes Peter Wright is, aki korábban a címvédő Luke Humphriest megállította, Stephen Bunting ellen viszont nem volt esélye. A 2024-es Masters-bajnok Bunting 2021 után másodszor vívhat elődöntőt a világbajnokságon, de ahogy ő is hangsúlyozta: a nyomás nem rajta, hanem ellenfelén lesz.

Az a bizonyos rivális ugyanis a tavalyi vb-n berobbant csodagyerek, a még mindig csak tizenhét éves Luke Littler lesz, aki Rydzhez hasonlóan háromszor is százas átlag fölötti meccset hozott a vb-n, köztük a Nathan Aspinall ellen lényegében simán megnyert negyeddöntőben.

– Ez volt a legjobb, ahogy éreztem magam a torna során – hangsúlyozta a negyeddöntő után Littler, aki tavaly sima meccsekkel masírozott a fináléig, az idei tornán viszont akadt egy döntő szettes mérkőzése is.

Littler azt is hozzátette: úgy érzi, őt tartják a világbajnokság esélyesének.