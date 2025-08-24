Nagy bajba került hazánkban egy celeb, csak műtétekkel tudták megmenteni

Spanyolország szívében, a napsütötte Alicante tartományban, két idilli vidéki ingatlanban a béke és megvilágosodás ígéretét árulták, a valóságban azonban veszélyes, tiltott drogokkal kereskedtek – számolt be Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Ez nem „spirituális elvonulás” volt, hanem profithajhászó, szabályt sértő vállalkozás, amely emberek egészségét és életét tette kockára.

Életveszélyes szereket használtak a „tudattágító” programhoz

A rendőrök 11 liter ayahuascát, 117 San Pedro kaktuszt, több üveg varangymérget, valamint vad ruta és mimóza pudica növényi anyagokat foglaltak le.

Ezek mind Spanyolországban tiltott szerek, mert erős pszichoaktív hatásuk miatt a fogyasztásuk kiszámíthatatlan, sőt életveszélyes következményekkel járhat.

Nem hiányzott a gyógyszerpiacról származó készlet sem: 945 Ritalin tabletta került elő, amelyek szintén nem véletlenül keveredtek a varázsszerek mellé, mivel mind részei voltak a „tudattágító” programnak.

A központ három- és ötnapos „élménycsomagokat” árult, fejenként átlagosan ezer euróért, azaz mintegy 400 ezer forintért. Az ár tartalmazta a szállást, a kísérést és természetesen a tiltott drogokat. A résztvevők – akár 20 fő egy csoportban – hat „spirituális vezető” irányításával merültek bele a „megvilágosodásba”. Csakhogy nem volt orvosi személyzet vagy sürgősségi felszerelés, ha valaki rosszul lett volna, a legjobb esetben is a szerencsére bízták volna az életét.

Ugyanez játszódott le nem olyan rég hazánkban is egy ismert celebbel, akit számos műtéttel és hosszas orvosi kezeléssel tudtak valamennyire helyrehozni.

A szervezők heti rendszerességgel tartottak ilyen eseményeket, évente több százezer eurós bevételt termelve, nagyrészt készpénzben, adóbevallás nélkül, nemzetközi bankszámlákon forgatták a pénzt, hogy eltüntessék a nyomokat. Ez nem spirituális közösség, hanem egy tudatos, üzletszerűen működtetett, határokon átnyúló bűnözői hálózat.

A három fő szervezőt – két férfit és egy nőt – most kábítószer-kereskedelemmel, pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel gyanúsítanak, illetve további öt „vezető” ellen is folyik a nyomozás – ismertette a stratégiai igazgató.