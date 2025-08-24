mimózaAlicanteayahuascaélménycsomagokat ”drogkábítószerkaktuszSpanyolország

Nagy bajba került hazánkban egy celeb, csak műtétekkel tudták megmenteni

Évente több százezer eurós bevételt termelt egy három- és ötnapos „élménycsomagokat” áruló spanyolországi hálózat, amely a valóságban veszélyes és tiltott drogokkal kereskedett. A bűnözők nemzetközi bankszámlákon forgatták a pénzt, hogy eltüntessék a nyomokat. A szakember szerint a lebukás után könyörtelen, elrettentő ítéletre van szükség, hogy megakadályozzák a jelenség elterjedését.

Munkatársunktól
2025. 08. 24. 6:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Spanyolország szívében, a napsütötte Alicante tartományban, két idilli vidéki ingatlanban a béke és megvilágosodás ígéretét árulták, a valóságban azonban veszélyes, tiltott drogokkal kereskedtek – számolt be Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Ez nem „spirituális elvonulás” volt, hanem profithajhászó, szabályt sértő vállalkozás, amely emberek egészségét és életét tette kockára.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

Életveszélyes szereket használtak a „tudattágító” programhoz

A rendőrök 11 liter ayahuascát, 117 San Pedro kaktuszt, több üveg varangymérget, valamint vad ruta és mimóza pudica növényi anyagokat foglaltak le.

Ezek mind Spanyolországban tiltott szerek, mert erős pszichoaktív hatásuk miatt a fogyasztásuk kiszámíthatatlan, sőt életveszélyes következményekkel járhat.

Nem hiányzott a gyógyszerpiacról származó készlet sem: 945 Ritalin tabletta került elő, amelyek szintén nem véletlenül keveredtek a varázsszerek mellé, mivel mind részei voltak a „tudattágító” programnak.

A központ három- és ötnapos „élménycsomagokat” árult, fejenként átlagosan ezer euróért, azaz mintegy 400 ezer forintért. Az ár tartalmazta a szállást, a kísérést és természetesen a tiltott drogokat. A résztvevők – akár 20 fő egy csoportban – hat „spirituális vezető” irányításával merültek bele a „megvilágosodásba”. Csakhogy nem volt orvosi személyzet vagy sürgősségi felszerelés, ha valaki rosszul lett volna, a legjobb esetben is a szerencsére bízták volna az életét.

Ugyanez játszódott le nem olyan rég hazánkban is egy ismert celebbel, akit számos műtéttel és hosszas orvosi kezeléssel tudtak valamennyire helyrehozni.

A szervezők heti rendszerességgel tartottak ilyen eseményeket, évente több százezer eurós bevételt termelve, nagyrészt készpénzben, adóbevallás nélkül, nemzetközi bankszámlákon forgatták a pénzt, hogy eltüntessék a nyomokat. Ez nem spirituális közösség, hanem egy tudatos, üzletszerűen működtetett, határokon átnyúló bűnözői hálózat.

A három fő szervezőt – két férfit és egy nőt – most kábítószer-kereskedelemmel, pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel gyanúsítanak, illetve további öt „vezető” ellen is folyik a nyomozás – ismertette a stratégiai igazgató.

 

Szigorú ítéletre van szükség

Téglásy Kristóf szerint az állam feladata világos: ha az egészségügyi kockázat ilyen magas, és a törvény egyértelműen tiltja a szerek birtoklását, akkor a végrehajtásnak könyörtelennek kell lennie. A nyugati társadalmakban gyakran hivatkoznak a személyes szabadságra, amikor pszichoaktív szerek használatáról van szó, de a szabadság nem jelentheti mások életének kockáztatását. Aki nyereségért ad veszélyes, illegális drogokat, az nem „gyógyít”, hanem rombol, és börtönben a helye.

A spanyol hatóságok most jó példát mutattak azzal, hogy lebuktatták ezt a veszélyes hálózatot, de ha a bírósági ítéletek nem lesznek elrettentő erejűek, akkor csak idő kérdése, hogy új „megvilágosodás-központok” nyíljanak, újabb életeket kockáztatva a profitért 

– mutatott rá a szakember.

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekkormány

Hollandia aggasztó kormányozhatatlansága

Sitkei Levente avatarja

LANGY ESŐK JÖNNEK – Az esetek többségében a célpont nem Izrael és nem Magyarország, hanem a saját ellenzékük.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu