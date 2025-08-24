KínaTajvanenergiafüggőség

Kína blokádja béníthatja meg Tajvan energiaellátását

Tajvan szombaton népszavazáson dönt arról, hogy visszatérjen-e a nukleáris energia használatához, miután az utolsó atomerőművet is leállították idén tavasszal. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Kína könnyen kihasználhatja a sziget energiasebezhetőségét, hiszen Tajvan 97 százalékban importból fedezi szükségleteit.

2025. 08. 24.
Vontatóhajók Tiencsin vizein 2025. augusztus 13-án, Kína északi részén. Forrás: AFP
Tajvan energiabiztonsága a következő évek egyik legfontosabb kérdésévé válhat, miközben a szigetország egyre nagyobb fenyegetéssel néz szembe Kína részéről. A Demokratikus Progresszív Párt 2016-ban tett ígéretének megfelelően 2025-ig teljesen ki akarja vezetni a nukleáris energiát, a Maanshan Atomerőmű bezárásával pedig idén tavasszal meg is szűnt a nukleáris áramtermelés.

Tajvan a Maanshan Atomerőmű leállítása óta még sebezhetőbb. Szakértők szerint Kína blokádja napok alatt válságot idézne elő.
Fotó: AFP

Kína kihasználhatja Tajvan sebezhetőségét

Tajvan Achilles-sarka az energiától való függése

– fogalmazott Craig Singleton, a Foundation for Defense of Democracies Kína-programjának vezetője. A szakértő szerint Peking akár egyetlen lövés nélkül is nyomást tud gyakorolni a szigetre. 

Kína kihasználhatja tengeri fölényét, jogi háborús eszközeit és kiberfegyvereit, hogy ellehetetlenítse az utánpótlást és tesztelje Tajvan politikai ellenálló képességét

– mondta. Az elmúlt évtizedben Tajvan energiaigényének 97 százalékát importból fedezte, döntően fosszilis forrásokból, amelyek az ellátás több mint 90 százalékát teszik ki. 

A megújuló energia mindössze hét százalékot biztosít, a nukleáris részarány pedig 2011-ben még 12 százalék körül mozgott, mielőtt fokozatosan csökkent, majd megszűnt.

A blokád gyors válságot idézne elő

A szakértők szerint egy kínai tengeri blokád napok vagy hetek alatt kimeríthetné Tajvan olajtartalékait. Singleton úgy véli, hogy az atomerőművek fenntartása nagyobb biztonsági tartalékot jelentene: 

A nukleáris energia megváltoztatja a képletet, folyamatos ellátást biztosít nyomás alatt, és komolyan megnehezíti a pekingi forgatókönyvet.

Emlékeztetett arra is, hogy az orosz–ukrán háború bebizonyította: az energiaszektor támadása az egyik leggyorsabb módja egy ország ellenálló képességének megtörésére. 

Ukrajna megmutatta, hogy az energia az egyik leggyorsabb eszköz egy ország akaratának aláásására. Oroszország szándékosan célozta meg az energiaellátást, hogy városokat bénítson meg, megossza a társadalmat és kikényszerítsen engedményeket. Azt gondolom, hogy Peking ezt a forgatókönyvet alaposan tanulmányozza

– fejtette ki.

Kína és a nemzetközi energiafüggőség

Singleton szerint Tajvannak gyorsan diverzifikálnia kellene energiaforrásait, és az Egyesült Államoknak ebben sürgősen segítenie kell. 

Az Egyesült Államoknak segítenie kell Tajvannak abban, hogy gyorsan diverzifikáljon, csökkentse a sérülékeny beszállítóktól, például Katartól való függést, és készüljön fel egy túlélőversenyre, mert pontosan így gondolkodik Kína erről a kérdésről

– hangsúlyozta. A vita azonban nem egyszerű: míg Európa egy része a nukleáris energia felé fordult a klímavédelmi szempontok miatt, addig más országok – például Németország – teljesen szakítottak ezzel az opcióval.

 Tajvan helyzete azonban biztonsági szempontból egyedülálló, hiszen a sziget energiasebezhetősége könnyű célponttá teszi Kína számára.

Borítókép: Vontatóhajók Tiencsin vizein 2025. augusztus 13-án, Kína északi részén (Fotó: AFP)

