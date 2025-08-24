Kína blokádja béníthatja meg Tajvan energiaellátását

Kína kihasználhatja Tajvan sebezhetőségét

Tajvan Achilles-sarka az energiától való függése

– fogalmazott Craig Singleton, a Foundation for Defense of Democracies Kína-programjának vezetője. A szakértő szerint Peking akár egyetlen lövés nélkül is nyomást tud gyakorolni a szigetre.

Kína kihasználhatja tengeri fölényét, jogi háborús eszközeit és kiberfegyvereit, hogy ellehetetlenítse az utánpótlást és tesztelje Tajvan politikai ellenálló képességét

– mondta. Az elmúlt évtizedben Tajvan energiaigényének 97 százalékát importból fedezte, döntően fosszilis forrásokból, amelyek az ellátás több mint 90 százalékát teszik ki.