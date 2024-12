Egy hobbidartsos megmutatta az erejét és felfedte a titkát a vb-favorit ellen

Már a nyolcaddöntőben kiesett a címvédő Luke Humphries a dartsvilágbajnokságon. Bár a kétszeres győztes Peter Wright búcsúztatta az angolt, váratlan eredmény született vasárnap este. Hétfőn pedig a másik tavalyi döntősnek, Luke Littlernek nagyot kellett küzdenie, hogy ne jusson erre a sorsra.

Luke Littler nagyon örült a győzelemnek Fotó: PA Wire/PA Images/Zac Goodwin

Royce megizzasztotta Littlert

A 17 éves dartsos kezdte jobban a mérkőzést, az első szett az övé lett, a kiszállókkal azonban gondjai akadtak, és Ryan Joyce egyenlített. Felváltva nyerték a következő szetteket, mígnem Littler hibáinak is köszönhetően el nem jutottak a döntő szettig, amelyet a csodatini ellenállhatatlan játékkal húzott be, így ott lesz a nyolc között, Nathan Aspinall ellen folytatja.

A búcsúzó Joyce érdekes nyilatkozatot adott a kiesése után. – Nagyon lusta és öntelt vagyok. Kényelmes helyzetben vagyok, nehéz motiválnom magam, hogy előreléphessek. Évek óta küzdök ezzel. Harminckettő és negyven éves kor között vagyok, évi százezer fontot keresek anélkül, hogy túl sok energiát fektetnék a gyakorlásba. Kevés európai versenyre utazok el. Ilyenkor az jár a fejemben, hogy ez így elég nekem. De mielőtt túlságosan megöregednék, 2025-ben megpróbálom motiválni magam, hogy megtudjam, valójában mire is vagyok képes – jelentette ki az angol játékos.

Hétfő este Michael van Gerwen is továbbjutott, 4-2-re győzte le a svéd Jeffrey de Graafot. A holland klasszis most már a Callan Rydz elleni negyeddöntőre készülhet. Idővel a Littler elleni fináléra is?