Marozsán Fábián idegessége és az arany középút, jöhet Rubljov

Marozsán Fábián az aktuális ATP-világranglistán az egyetlen top 100-as magyar teniszező, az 58. helyen áll, a 2025-ös idényt pedig még 2024 végén, a hozzá a rangsorban nagyon közel álló Roman Szafjullin (60.) ellen kezdte el. A hongkongi ATP 250-es torna első fordulójában Marozsán Fábián kiválóan kezdett, az első játszmát 6:1-re nyerte a 2023-as wimbledoni negyeddöntős orosz játékos ellen.

A top 10-es Andrej Rubljov lesz Marozsán Fábián következő ellenfele Hongkongban (Fotó: Anadolu via AFP/Waleed Zein)

Sokáig a folytatás is simának tűnt, Marozsán 5:2-nél, 5:4-nél és 6:5-nél is adogatott a továbbjutásért, Szafjullin viszont négy meccslabdát hárítva eljutott a tie breakig. Sőt, ott 4-1-re ellépett, játszmalabdái is voltak, de a magyar teniszező a hetedik meccslabdáját értékesítve elkerülte a döntő játszmát.

A végén már nagyon ideges voltam

– ismerte el Marozsán Fábián. – Pedig jól indult az összecsapás, magabiztosan kezdtem és tartottam az előnyömet. 4:2 után nagyon örültem a dupla brékelőnynek, de nem sikerült kiszerválnom a meccset, elidegeskedtem. Azt nem gondoltam ettől, hogy kicsúszhat a mérkőzés a kezeim közül, voltak lehetőségeim, de több meccslabdát sem tudtam kihasználni. Miután egyenlített, ismét elvettem az adogatását, de 6:5-nél sem jött össze a győzelem, jött tőle is egy-két nagyon kiemelkedő megmozdulás, és eszembe jutott, hogy ez történt velem Montrealban, a Pablo Carreno Busta elleni mérkőzésen is. A meccs vége nagyon erős volt, Szafjullin is sokkal stabilabban teniszezett, de örülök, hogy megfordítottam a rövidítést 4-1-ről, és győzelemmel kezdtem a szezont. Jó meccs volt, 6:1, 5:2-ig legalábbis biztosan.

Ki lesz Marozsán Fábián következő ellenfele?

A második fordulóban, már a naptár szerint is 2025-ben Marozsán a hongkongi verseny első kiemeltje, Andrej Rubljov ellen játszik, akinek az első fordulóban nem kellett pályára lépnie. A top 10-es orosz játékossal tavaly egyszer már megmérkőzött Marozsán, Umagban, salakon Rubljov döntő játszmában győzte le a magyar teniszezőt.