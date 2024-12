Marozsán Fábián megküzd a betegségekkel, a héten Fucsovics Márton is ellenfele lehet

Marozsán Fábián a legmagasabban rangsorolt magyar teniszezőként zárja a 2024-és évet. Bár a helyezési száma nagyon hasonló, mint tavaly ilyenkor – a 64. helyről az 58. pozícióba lépett előre egy év alatt –, Marozsán Fábián egészen másfajta szezont teljesített, idén először versenyzett egész éven át az ATP Touron. A legnagyobb sikere a miami mesterversenyen elért negyeddöntő volt, s bár idén nem volt akkora bravúrja, mint 2023-ban Carlos Alcaraz legyőzése, így is nyerni tudott három top 10-es játékos (Holger Rune, Grigor Dimitrov, Alex de Minaur) ellen.

Marozsán Fábián, a legmagasabban jegyzett magyar teniszező (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

– A nehéz évkezdet ellenére Ausztráliában tudtam mérkőzéseket nyerni, majd márciusban volt az év csúcspontja, amikor top játékosok ellen is arattam győzelmeket – kezdte évértékelőjét Marozsán Fábián a csütörtöki sajtótájékoztatón. – A salakszezon elmaradt attól, amit előzetesen vártunk, az év vége felé viszont újra jöttek értékes győzelmek. Ez a hullámzás hozzátartozik egy évhez, pláne, hogy az első évemet teljesítettem a legjobbak között, amikor csak a legnagyobb tornákon játszottam. Az év előtt a legjobb hatvan közé kerülés volt a cél, ez sikerült, ami mindenképpen pozitív visszajelzés.

Marozsán Fábián és a betegségek

A huszonöt éves magyar teniszező évét betegségek nehezítették, ebből a szempontból az elmúlt hetek is nehezek voltak. A legrosszabb Kínában volt a helyzet, amikor győztes meccs után kellett visszalépnie tornától, ekkor napokon át nem ment le a láza. Marozsán szeptemberben is kisebb betegséggel küzdött, ez is közrejátszott abban, hogy nem tudta vállalni az Egyiptom elleni Davis-kupa-párharcot, amelyet végül nélküle is megnyert a magyar válogatott.

A 2025-ös évben Marozsán az ideihez hasonló versenynaptárt tervez, s a teniszező stábja azon is dolgozik, hogy a betegségek a következő szezonokban kevésbé akadályozzák a jó eredmények elérését. Marozsánt többször fogja kísérni kondiedző a versenyhelyszínekre, míg teniszedzőként Hajdusik Roman immár állandó tagként csatlakozik a játékos stábjához.

Játszik-e az országos bajnokságon Marozsán Fábián?

A Magyar Teniszszövetség törekszik arra, hogy újra növelje az országos bajnokság színvonalát, a héten Balatonfüred ad otthont az ob-nak, amelyen Udvardy Panna kivételével az ország legjobb férfi és női játékosai is ütőt ragadnak. Első kiemeltként Marozsán sem hagyja ki a tornát , amelyen a papírforma alapján Fucsovics Márton ellen játszhatja a finálét.

– Azzal, hogy az alapozásból két, két és fél hét kimaradt betegségek miatt, nehéz volt beilleszteni a felkészülésbe az ob-t, de nem akartam kihagyni a lehetőséget, hogy hazai közönség előtt játsszak, szerintem a szurkolók is várják, hogy jó meccseket lássanak. Azt azért ki kell jelenteni, hogy nem ez a verseny a prioritás, nagy terhelés alatt próbálok a mérkőzéseken is jól teljesíteni. Gálaként fogjuk fel, ahol jó edzőmeccseket lehet játszani, de azért természetesen szeretnék döntőbe jutni, akár azt is megnyerni – mondta Marozsán Fábián, aki már decemberben Hongkongba utazik, ahol még az óév utolsó napjaiban elkezdődik a 2025-ös versenyszezon.

A további programban Auckland, majd az Australian Open szerepel, az év első Grand Slam-tornáját pedig rögtön követi a Davis-kupa-párharc Kanadában. Marozsán az évre óvatos célként a top 50-ben zárást tűzte ki célul, de megemlítette azt is, hogy hamarosan a legjobb 30 közé kerülne a világranglistán.